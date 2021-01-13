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"Холостячка" Мішина підняла на вуха всіх через Еллерта: екстремальний випадок

Автор: Lite

Екс-"Холостячка" Ксенія Мішина та Олександр Еллерт зібралися створити сім'ю, адже романтичне реаліті-шоу дозволило їм знайти свою любов. Актриса розповіла, що з'їхалася обранцем на третю добу після закінчення проекту, а інші учасники "Холостячки", наприклад, Андрій Шатрыко, заявили, що хімію між Ксенією та Олександром було видно з першої зустрічі. Нещодавно актриса з'явилася в розважальному YouTube-проект Еллерта і півфіналіста проекту і друга Олександра Андрія Рибака – "Але це не точно". Разом весела компанія з іншими екс-претендентами на серце Ксенії подивилася фінал шоу і згадала про найяскравіші моменти.

До речі, назву шоу "Але це не точно" придумала саме Ксенія. Олександр радився з коханою, як назвати свій YouTube-проект, і вона підказала йому вдалу ідею.

У фіналі проекту пара літала на параплані. І першим в повітря піднявся Саша, який дуже боявся висоти.

Ксенія не на жарт злякалася за Олександра у фіналі проекту (фото: instagram.com.mishak.ua)

"У нас були рації, щоб перемовлятися, та я відразу сказала: "Розкажи, як ти себе почуваєш", тому що я боялася, що він втратить свідомість. І він пропав хвилин на 20. Я там внизу всю групу підняла на вуха і сказала: "Де Еллерт? Де мій Еллерт?" Мене почала заспокоювати. Ні, він не відповідає, не виходить на зв'язок!" - згадала про екстремальний момент Ксенія.

"Я чую: "Саш, як справи?", але я не можу намацати рацію", - пояснив свою поведінку Олександр, але потім все ж зв'язався з Ксенією.

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Еллерт зазначив, що летів зі селфі-палкою, щоб зняти контент з повітря, але впоратися з цим завданням у нього не дуже вийшло. Пара дуже довго літала на висоті, але глядачам показали лише частину цього процесу.

Ксенія і Олександр розповіли про екстрим у фіналі шоу

Нагадаємо, що раніше Ксенію Мішина та Олександра Еллерта звинуватили в плагіаті романтичної фотосесії серед свічок.

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