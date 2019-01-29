"Хід конем": Даша Астаф'єва розсекретила місце свого зимового відпочинку

Співачка поділилася своїми враженнями від популярного курорту
Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая недавно вернулась в Киев после поездки на Бали, отправилась отдыхать на самый популярный горнолыжный курорт Украины. Подробностями своего пребыывания в Буковели они поделилась в Instagram-аккаунте.
Артистка показала пару снимков с номера отеля, в котором она остановилась, а также рассказала, как проводит свободное время.
"Такая красивая зима у нас в этом году", - подметила Даша, позируя в ярко-красном комплекте, состоящем из теплого свитера, спортивных штанов и шапке с помпоном.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Также звезда позировала на кровати в темно-синем брючном костюме в полоску, больше похожем на стильную домашнюю пижаму.
"Ход конем: одеваться полчаса во всю лыжную экипировку, пойти позавтракать, разок спуститься с горки, и вернуться домой", - поделилась артистка своими приключениями.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Даша с радостью отметила, что в Украине есть отличное аутентичное место для отдыха зимой, в котором ей довелось отдохнуть.
"Так приятно, что у нас в стране есть своё такое колоритное местечко", - подлилась своим мнением Астафьева.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Подписчики разделили восторг знаменитости и не забыли оставить комплименты для звезды, отметив, что красный цвет ей к лицу.
"Хорошее место, я там была один раз, мне очень понравилось - хочу еще. Фото отличное!", "Да там невероятно красиво", "Именно там я не была, обязательно побываю. Вы, как всегда, на высоте", "Да, зима шикарная просто, прям как и Вы", "Вам красиво в красном цвете, костюм шикарный", - не смогли они удержатся от комплиментов.
Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)
Ранее Даша Астафьева восхитила сеть чувственной пикантной фотосессией и показала новый цвет волос, который, по словам поклонников, ей очень идет.
К слову, Даша Астафьева поделилась видео своего жаркого выступления в красном латексном платье мини с шоу-балетом.
Видео: РБК-Украина