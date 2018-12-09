Знову хочу виступати: співак EL. Кравчук приголомшив заявою

Український співак Андрій Кравчук, який прославився в 90-ті, поспілкувався з Катею Осадчою в передачі "Світське життя". Артист розповів про свої плани, а також про те, що став актором, знявшись у фільмі українського режисера Любомира Левицького. Також виконавець зазначив, що зовсім не проти повернутися на сцену, нещодавно він зробив перший крок і взяв участь у талант-шоу.

Андрій Кравчук та Катя Осадча (Скріншот з YouTube)

Катя запитала у співака, як він себе відчував під час талант-шоу, коли його оцінювали молоді зірки, які виросли на його піснях.

"Мене багато разів запрошували взяти участь і на третій раз я погодився. Потім продюсери переді мною вибачалися, через те, що прибрали мене з шоу", - розповів Кравчук.

"Зараз я потрібен. І буду співати. Настав час для україномовних артистів", - резюмував співак.

Андрій Кравчук та Катя Осадча (Скріншот з YouTube)

Раніше ми писали про те, що солістка групи The Hardkis розповіла про екстрим на гастролях.

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