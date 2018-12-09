"Я молочный парень": Жан Беленюк поразил откровенным признанием

Видео: Жан Беленюк о своем питании (Youtube-канал/Светская жизнь)

Популярный украинский спортсмен и олимпийский призер Жан Беленюк откровенно рассказал о "праздниках желудка" и как сейчас обстоят дела с его квартирой. Об этом он сообщил Кате Осадчей в рамках "Светской жизни".

Так, спортсмен признался, что старается употреблять пищу три раза в день, а в особенности – налегать на мясо. Однако, по словам Беленюка, он является "молочным парнем".

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

"Стараюсь есть три раза в день. Желательно, побольше мяса. С утра ем всякие каши. Я достаточно молочный парень. Люблю молоко и все, что с этим связано. Запрещен фаст-фуд. Но бывают моменты, когда хочется сделать праздник для своего желудка. Но это не чаще раза в месяц", - сказал он.

В то же время Беленюк рассказал, как обстоят дела с квартирой, которую ему передали после Олимпийских игр.

"С тех пор, пока шел процесс передачи мне квартиры, многое в моей жизни изменилось. Сейчас я живу с мамой, но в частном доме. Там живет мой товарищ, он за символическую плату арендует ее", - подчеркнул он.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Более того, утверждает спортсмен, сейчас у него "куча" домашних дел.

"После Олимпийских игр я купил себе дом. И сейчас постоянно летом кошу траву, а зимой – рублю дрова", - уточнил он.

Напомним, как-то Жан Беленюк признался, что ему предлагали сменить гражданство. Но украинский спортсмен отказался.

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