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Хлое Кардашьян похвалилася стрункою фігурою після пологів

Lite » Зірки 11.12.2018 - 11:17
Хлое Кардашьян похвалилася стрункою фігурою після пологів
Фото: Хлое Кардашьян (instagram.com/khloekardashian)

Пружному животу знаменитості можна лише позаздрити

Американська зірка реаліті-шоу Хлое Кардашьян вперше стала мамою в квітні цього року. Після пологів 34-річна знаменитість дещо поправилася, тому через місяць активно зайнялася своєю фігурою - повернулася до тренувань і сіла на дієту. Судячи по останньому знімку Хлое в Instagram, їй більш ніж вдалося відновити колишню форму.

На чорно-білому фото Кардашьян лежить на піску на пляжі в бікіні від Fendi, демонструя, як виглядає її фігура через 8 місяців після народження дочки.

"Вони намагалися зупинити хвилю, але хвилю не зупинити", - підписала кадр сестра Кім Кардашьян.

Хлое Кардашьян похвалилася стрункою фігурою після пологів

Фото: Хлое Кардашьян (instagram.com/khloekardashian)

Менше ніж за добу кадр набрав понад 1,2 мільйони лайків. Підписники в коментарях захоплюються стрункою фігурою зірки і її пружним животом.

Нагадаємо, Хлое Кардашьян народила дочку Тру від свого 27-річного бойфренда Трістана Томпсона.

Хлое Кардашьян похвалилася стрункою фігурою після пологівФото: донька Хлое Кардашьян (instagram.com/khloekardashian)

Нагадаємо, Кім Кардашьян похвалилася своїми формами на відвертому фото топлес.

Ми також повідомляли, що Сінді Кроуфорд захопила розкішною фігурою в стильній фотосесії для глянцю 52-річна мама двох дітей позувала фотографу Курту Маркусу, з яким і раніше працювала на зйомках.

До речі, старша з сестер американського зоряного сімейства Кардашьян Кортні стала головною героїнею обкладинки січневого номера мексиканського глянцю GQ. Таким чином зірка, якій наступного року виповниться 40 років, хоче довести, що можна виглядати красиво в будь-якому віці.

Відео: РБК-Україна

 

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