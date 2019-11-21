Хижа легенда: Наталя Могилевська блиснула формами в леопардовому платті

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевська опублікувала цілу серію фото

Наталія Могилевська, яка раніше розповіла про "дивні" звички, похвалилася шанувальникам черговим світським виходом в стильному вечірньому образі. Так, днями в Києві відбулася гучна вечірка одного з популярних українських глянців, а саме - щорічний “Viva! Бал", під час якого одну із заслужених нагород також отримала і Наталія Могилевська. Українська виконавиця отримала в цьому році премію "Легенда Viva!".

Окремої уваги заслуговує новий яскравий образ, в якому артистка з'явилася перед десятками камер. Для стильного виходу Могилевська вибрала силуетну сукню з трендовим в цьому році принтом - леопардові плями. Як відомо, анімалістичний принт досить складно поєднувати в образах - тут головне не переборщити.

Наталя Могилевська показує стильний образ (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Наталія вміло склала свій образ. Сукню з насиченим принтом вона поєднує з об'ємним жакетом спокійного сірого відтінку. Жакет недбало накинутий на плечі. На ніжках - туфлі з відкритим носком, на високій шпильці.

З прикрас Наталія вибрала дуже масивне кольє у вигляді ланок. Відмітьте, що це тренд в аксесуарах в 2019 році.

Звичайно ж, Наталя поділилася своїми емоціями з приводу минулої події:

"Спасибі за премію "Легенда Viva!" Абсолютно несподівано і приємно. Я вітаю Вас з грандіозним святом, дякую за довгі і прекрасні роки вашої роботи. Здоров'я, успіхів і любові! Я #покохала сьогодні Віва! PS...Ось так я і стала Легендою Олексіївною, як назвала мене колись Оля Полякова".

Наталя Могилевська показує стильний образ (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники Наталки також поспішили залишити приємні коментарі під постом своєї улюблениці:

“Абсолютно заслужено!! Ви-прекрасні"

“Вітаю, Ви гідні таких нагород і нарікань! І як завжди дуууже красива"

“Вітаю! Ви прекрасна жінка!"

"Красотулька - заслужено)))"

“Вітаємо з прекрасною нагородою! Бажаємо вам величезної любові і натхнення на нові хіти!"

"Прекрасна, цілком заслужена нагорода"

Скріншот коментарів: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко здивувала визнанням про конфлікт з Могилевською! Артистки не спілкувалися кілька років.

"Я думала, що справа дійде до суду. І в якийсь момент я просто сказала - не можу", - каже Регіна.