Чи харизма, чи талант: Олег Винник зізнався, що завжди користувався попитом у прекрасної статі

Фото: колаж РБК-Україна

Також артист розповів про свої великі сольні концерти в Палаці спорту в Києві

Відомий український співак Олег Винник зізнався, що у нього ніколи не виникало труднощів з тим, щоб зацікавити дівчину. Про це артист розповів глянцю "Отдохни".

"Все знайомства були успішними. Все виходило без жодних"планів Барбаросса". Не знаю, чи харизма це, чи талант, але я завжди користувався попитом у прекрасної статі", - зазначив Винник.

Також артист розповів трохи про свої великі сольні концерти в Палаці спорту в Києві, які відбудуться 7 і 9 листопада. Він зазначив, що у кожного номера є індивідуальний концепт.

"У кожної пісні буде своя історія і своя картинка. На 80% все постановки ми вже затвердили, і я вніс свої правки. Буде дуже цікаво і різноманітно, абсолютно не так, як зазвичай. Ну і феєричні спецефекти — куди ж без них!", - зазначив він.

Винник розповів, що на його концертах траплялося, що половина залу була з "не його глядачем".

"Але я — артист. І навіть "не мій" глядач після мого концерту часто каже: "Респект!", - зазначив він.

Також Олег розповів, що навіть на корпоративах він – не випадковий артист.

"Мене не замовляють в обоймі артистів. По-перше, дозволити собі Вінника на корпоративі можуть не всі, по-друге, ці люди на 100% знають, чому хочуть запросити саме мене, у них є список пісень, які вони хочуть почути", - розповів Винник.

Як повідомлялося раніше, на онлайн-майданчику для оголошень за 4 тисячі гривень продають пачку недоеденного Олегом Вінником печива.

Нагадаємо, що нещодавно співак показав українцям будинок, в якому він виріс і познайомив зі своїми близькими родичами.

Раніше ми писали про те, що відомий український ведучий Юрій Горбунов розповів, як умовив Олега знятися в кіно.

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Відео: РБК-Україна