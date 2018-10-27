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Х-фактор: 9 сезон 9 випуск дивитися онлайн

Lite » Зірки 27.10.2018 - 09:39

У суботу, 27 жовтня, вокальне шоу Х-фактор (СТБ) в Харкові!

Дивіться 9 сезон 9 випуск Х-фактор на Lite РБК-Україна.

Зоряна суддівська четвірка суддів продовжує шукати найталановитіших артистів по всій країні.

В цей день на вокальне шоу прийде відомий шоу-мен і ведучий Дядя Жора. Тепер він вирішив завоювати шоу-бізнес ще і як співак.

Х-фактор: 9 сезон 9 випуск дивитися онлайнДядя Жора на шоу Х-фактор 9. Фото: Прес-служба СТБ

"Ось дивись, зараз Х-фактор підштовхне мене, і я після проекту вирішу зробити музичну програму і дарувати ще більше хорошого настрою людям. Але тільки тепер за допомогою музики. Х-фактор потрібен всім. Це ж хороший майданчик для заявки колективу, для реалізації будь-яких творчих планів. Це досвід. Я вважаю, що і досвідчені судді, і сама атмосфера, і правила проекту, де потрібно пройти складні етапи, це дуже хороша школа для артиста", - говорить він.

Х-фактор: 9 сезон 9 випуск дивитися онлайн

Х-фактор: 9 сезон 9 випуск дивитися онлайнДядя Жора на шоу Х-фактор 9. Фото: Прес-служба СТБ

Крім нього на прослуховування до суддів приїде учасник по імені Тао, він з Китаю, але дуже любить українські народні пісні, які, за словами хлопця, заповнили всю пам'ять в його плеєрі.

"На батьківщині я працював учителем, але завжди мріяв про музику. В Україну я приїхав, щоб отримати освіту в одній з найбільш співочих країн Європи", - говорить він.

Тао дуже хотів би підкорити українську сцену і привезти сюди свою дружину.

А також Х-фактор продовжує знаходити народні таланти, тому в цей день нікого не залишить байдужим трактористка Даша, сільська вчителька Тетяна, харизматична доярка Ольга і хлопець, який 13 років втік від мами в зону АТО, щоб захищати свою батьківщину, а зараз готовий заспівати на всю країну свою авторську пісню "Україна". Яскраві образи, зворушливі пісні і навіть запальні танці – чим ще здивують харків'яни на сцені Х, побачимо в суботу, о 19:00 в ефірі вокального шоу Х-фактор на СТБ.

Судді шоу: Настя Каменських, Олег Винник, Андрій Данилко, Дмитро Шуров

Ведучий: Андрій Бідняків

Нагадаємо, раніше ми публікували 8 випуск 9 сезону шоу Х-фактор.

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