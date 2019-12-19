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"Гуцулочка!" Кароль зачарувала фанатів різдвяним вбранням

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.12.2019 - 13:40
"Гуцулочка!" Кароль зачарувала фанатів різдвяним вбранням
Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Зірка показала, чим займається у передноворічний період

Популярна українська співачка Тіна Кароль вже повністю занурилася у свята. При чому вона встигає поєднувати відпочинок з роботою. Вона готується до своїх новорічних шоу "Різдвяна історія з Тіною Кароль" і бере участь у зйомках новорічних програм.

19 грудня, в День святого Миколая, зірка відвідала ефір "Сніданку з 1+1", де вразила шанувальників святковим вбранням.

На фото, які Тіна розмістила на свою сторінку в Instagram, її можна побачити у вбранні а-ля Коко Шанель і гуцульському кардігані. Образ доповнили стильні туфлі в тон. Вона виступила в ефірі у супроводі вбраних по-гуцульськи музикантів. Номер повністю занурив глядачів у атмосферу свята.

&quot;Гуцулочка!&quot; Кароль зачарувала фанатів різдвяним вбраннямТіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

&quot;Гуцулочка!&quot; Кароль зачарувала фанатів різдвяним вбраннямТіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

&quot;Гуцулочка!&quot; Кароль зачарувала фанатів різдвяним вбранням

Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

&quot;Гуцулочка!&quot; Кароль зачарувала фанатів різдвяним вбраннямТіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники зірки оцінили її святковий образ:

  • Казково навіть без снігу! Тіна запалює чудеса.
  • Прекрасна дівчина і артистка України!
  • Чарівна.
  • Гуцулочка. Красива наша. Нехай Бог допомагає!
  • Як завжди красива!

&quot;Гуцулочка!&quot; Кароль зачарувала фанатів різдвяним вбранням

Скрішнот: instagram.com/tina_karol

&quot;Гуцулочка!&quot; Кароль зачарувала фанатів різдвяним вбранням

Скріншот: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль підігріла чутки про роман з Даном Баланом. Крім того, Дан Балан відверто зізнався в тому, що їх з Тіною Кароль пов'язують романтичні стосунки.

Коли Катя Осадча запитала: "Між вами все ще залицяння або вже роман?", Кароль зам'ялася, а Dan Balan сміливо відповів: "Звичайно, так, роман! Роман написаний рукою генія".

Зазначимо, що остаточним приводом для чуток про роман Кароль і Балана став їх нещодавній виступ на M1 Music Awards. Під час музичної премії пара в один мікрофон зворушливо виконала композицію "Додому". Губи Тіни і Дана були буквально в міліметрі один від одного.

Тіна Кароль стане ведучою, а MONATIK перевтілиться у чарівника до Дня Святого Миколая "Несіть вогнегасник": Тіна Кароль спокушає довгими ніжками на гарячому фото
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