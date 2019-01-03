Група KAZKA побореться за право співати на Євробаченні в Ізраїлі

Фото: кадр з відео (youtube.com/KAZKA)

KAZKA вже подала заявку на участь, а шанувальники чекають від артистів повідомлення про вибір пісні

"Прорив року" – всесвітньовідома українська група KAZKA вдруге спробує свої сили на національному відборі на конкурс "Євробачення".

Про це, на офіційній сторінці Євробачення в Україні eurovision.ua в Instagram повідомили організатори. А це означає, що переможець премії М1 Music Awards у номінаціях "Хіт року" та "Прорив року" побореться на загальних підставах за право представляти Україну на Євробаченні в Ізраїлі.

Скріншот: коментар організаторів національного відбору (instagram.com/eurovision.ua)

"Офіційно! Група KAZKA подала заявку на участь у національному відборі. Підтримайте? Це буде грандіозне шоу, чи не так?", - свідчив підпис а Instagram.

Заявка групою вже подана, однак, яку пісню обрали виконавці поки не повідомлялося.

Крім того, стало відомо, що прямі ефіри Нацвідбору-2019 пройдуть 9, 16 та 23 лютого одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ.

Фото: Популярна група буде брати участь у відборі на загальних підставах (instagram.com/eurovision.ua)

Нагадаємо, що KAZKA в минулому році вже брала участь у Нацвідборі, проте навіть не потрапила у фінал конкурсу. Андрій Данилко прокоментував виступ тріо і підкреслив, що співають хлопці добре, однак "ще зеленуваті", щоб підкорювати Євробачення.

Нагадаємо, що український Президент Петро Порошенко назвав хіт групи KAZKA "Плакала" однієї з своїх улюблених пісень.

Ми також повідомляли, що група KAZKA заспівала іноземною мовою. Свій хіт "Плакала", який не раз займав перші рядки хіт-парадів, тріо переспівало англійською, представивши шанувальникам свіжу версію цієї пісні.

До речі, нещодавно солістка групи KAZKA розповіла про сенс тексту пісні "Плакала" і про те, як був написаний цей хіт.

Артисти початківці Украины (відео: РБК-Україна)