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Бездонні очі: Леся Нікітюк заворожила магнетичним селфі

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.04.2019 - 16:47
Бездонні очі: Леся Нікітюк заворожила магнетичним селфі
Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча запропонувала шанувальникам оригінально описати свій день

Популярна телеведуча Леся Нікітюк незмінно викликає захоплення у шанувальників не тільки своїм відмінним почуттям гумору, але і довгими ногами, які давно стали предметом для компліментів серед її фанів, а також виразним поглядом величезних блакитних очей, про красу яких коментатори незмінно пишуть під кожним її селфи. Нове фото в Instagram не стало винятком. Леся полонила фоловерів чаруючим поглядом в камеру, підкоривши квітучим зовнішнім виглядом.

Шоувумен вибрала для знімка трендовий піджак у клітинку, який скомпоновала з білою майкою, але акцент все ж зробила на своєму обличчі. Також сяюча бездоганно рівна шкіра, природний макіяж з акцентом на очі, довгі густі вії і гладко укладене волосся зробили її лук елегантним і виразним одночасно.

"Хлопці, як проходить день? Пишіть смайлами!" - запропонувала вона оригінальний підхід до спілкування, а сама ж дала зрозуміти, що її понеділок протікає насичено і в роз'їздах.

Бездонні очі: Леся Нікітюк заворожила магнетичним селфі

Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники знаменитості не змогли пройти повз чарівного й привабливого погляду її бездонних очей і написали масу компліментів зовнішності ведучої.

"Дуже красива! Очі - космос, а в очах бісики", "Красуня! Ви така крута, обожнюю Вас", "Яка красуня", "Приголомшливо красива!", "Леся, очі у тебе гарні!", "Ох, і глазіща!", "Бездонні очі!", "Ви така гарна! А очі які!" - не встояли перед магнетичним поглядом Лесі її шанувальники.

В історіях Instagram Леся поділилася фото з дизайнером Андре Таном. Вона зображена у подовженому картатому піджаці, білій майці і чорних лосинах, доповнивши сет чорними туфлями.

Бездонні очі: Леся Нікітюк заворожила магнетичним селфі

Леся Нікітюк та Андре Тан (instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк захопила нескінченними ногами в кокетливому блискучому платті.

Доречі, Леся Нікітюк похвалилася пікантним фото у ванній і поніжилась у пишній піни.

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