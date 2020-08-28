Грецька богиня: Анджеліна Джолі в розкішному образі вирушила на вечерю з дітьми

Анджеліна Джолі останнім часом стала справжньою іконою стилю. 45-річна зірка радує шанувальників все новими виходами у світ в ефектних вбраннях. Причому деколи вона вибирає розкішні сукні навіть на звичайну прогулянку по магазинах. На цей раз популярну актрису помітили папараці під час її походу на вечерю з усіма дітьми.

Анджеліна сфотографована на вулицях Малібу в компанії 19-річного Меддокса, 16-річного Пакса, 15-річної Захари, 14-річної Шайло, а також 12-річними Вів'єн і Ноксом. Прямували вони в популярний серед знаменитостей ресторан Nobu. Діти були одягнені у звичні для шанувальників підліткові речі: широкі штани, шорти, кросівки і толстовки з футболками. А ось їх знаменита мама постаралася причепуритися.

Актриса вирушила на вечерю в компанії дітей (фото: скріншот instagram.com/angelinajoliecenter)

Так, цього разу Джолі одягла сукню в грецькому стилі, зшиту з золотистої тканини. З довгою спідницею і оборками, вона зробила образ стрункої зірки жіночним і спокусливим. Доповнили вбраня босоніжки на невисокому каблуці в тон сукні, а також сумочка на довгому ремінці світлого відтінку. З аксесуарів Анджеліна вибрала великі сережки-кільця, годинник, а також не забула про захисну маску. Дітям турботлива мама також не дала прогулюватися без актуальних сьогодні засобів захисту.

Актриса обрала на вихід розкішну сукню (фото: скріншот instagram.com/angelinajoliearg)

Зараз всі діти зібралися в рідному домі через пандемію. Так що Джолі цілий день зайнята домашніми клопотами. Втім, за словами зірки, діти в усьому допомагають один одному, реагуючи на ситуацію деколи краще, ніж вона сама.

Нагадаємо, днями стало відомо, що батько дітей Джолі – 56-річний актор Бред Пітт – почав нові відносини з молодою моделлю. Користувачі мережі вважають, що дівчина неймовірно схожа на екс-дружину Пітта, а також на Ірину Шейк.