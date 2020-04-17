Готуюся до виходу з карантину: Світлана Лобода похвалилася ідеальним пресом

Світлана Лобода на карантині присвячує левову частину часу своїм коханим донечкам - Єві і Тільді. Зіркова мама дивиться з малятами кіно і всіляко розважає, а крім того, влаштувала для старшої веселу вечірку домашню в честь її 9-го дня народження. Так як дівчинка - велика шанувальниця історій про Гаррі Поттера, співачка організувала все в стилі світу юного чарівника. Однак артистка все ж сумує за минулими часами, концертами і подорожами.

Щоб вийти з карантину у всеозброєнні, вона і вдома підтримує фізичну форму і фігуру. Що Світлана і довела новими гарячими знімками в своєму Instagram. На фото зірка позує в стильному купальнику з ефектним вирізом на животі, який вигідно підкреслив її розкішні форми. Особливо варто відзначити просто-таки сталевий прес Лободи і її похилі стегна.

На одне плече артистка накинула чорний піджак, а неї шиї у неї масивна прикраса у вигляді ланцюга.

"готуюся до виходу з карантину", - підписала відверті фото Світлана.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фотографії не залишили байдужими шанувальників співачки. В коментарях фанати почали активно захоплюватися ідеальним тілом Лободи.

Краща

Тут неможливо вибрати

Яка гарна!

Ідеальна

Яка ж Ви красуня

Вау, яка

Жінка, яка народжувала два рази! Браво

Ви прекрасні!!!!!!!!!!!!

Класна

Навіщо ви така красива?

Супер!!!! Діва!!! З такими даними. І працею добивающая!!! Молодчинка!!!!! Браво!!!

Вау Світлана ви вогонь

Наша красуня

Красуня слів немає розумничка!

після пологів такий животик? Як???

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода показала, як проводить карантин з дочками - співачка долучає дівчаток до улюблених радянських фільмів.