Стільки тепла! Світлана Лобода показала, як проводить карантин з дочками

Співачка розповіла, чим вони з дітьми займаються під час домашньої ізоляції
В Україні пішов вже третій тиждень карантину через епідемію коронавіруса, коли люди залишаються вдома на самоізоляції і виходять лише в крайній необхідності. Зірки не виняток - всі концерти і зйомки скасовані, і в артистів нарешті з'явився час, який можна повністю присвятити родині. Особливо щасливі їхні діти, адже в звичайному житті вони бачать батьків не так вже й часто! Всі розважають малюків, як можуть - наприклад, Лілія Ребрик готує улюблені ласощі, а Оля Полякова влаштовує читання казок для дочок онлайн. Світлана Лобода показала свої "хроніки карантину" і розповіла, як вона його проводить.
Співачка опублікувала ніжні фото зі старшою донькою Євою, наповнені теплом і затишком. Зіркова мама з донькою позують на дивані, обнімаючись і цілуючи один одного. Артистка одягнена в водолазку болотного кольору, також вона зробила легкий макіяж і красиву зачіску. Маля ж відображена у жовтій футболці з принтом і розпущеним волоссям. Молодша Тільда на цей раз в кадр не потрапила.
Фото: Світлана Лобода з донькою Євою (instagram.com/lobodaofficial)
Як розповіла Світлана, вона влаштовує з дітьми вечірні кіносеанси.
"уявіть як щасливі ваші діти зараз....скільки радості вони отримують від того, що ви поруч ....ми з дітьми вечорами дивимося старе радянське кіно ...чим ви займаєтеся?" - поділилася Лобода.
Фото: Світлана Лобода з донькою Євою (instagram.com/lobodaofficial)
Шанувальники співачки зворушені такою милою картиною і залишили їй багато теплих відгуків.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, Світлана Лобода показала рідкісне фото з мамою і сестрою.