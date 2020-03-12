Які всі красиві: Світлана Лобода показала рідкісне фото з мамою і сестрою

Співачка зворушливо привітала кохану маму Наталю з днем народження
Світлана Лобода не так вже часто балує шанувальників сімейними кадрами - найчастіше в об'єктив камери потрапляє старша дочка співачки Єва, яка з задоволенням фотографується разом з мамою. Молодшу Тільду артистка стала показувати трохи частіше, але лише зі спини або збоку - вона воліє поки що приховувати обличчя дівчинки. 12 березня відзначає день народження мама знаменитості Наталя, в честь чого Світлана поділилася в Instagram рідкісними сімейними кадрами та привітала рідну людину.
Виконавиця опублікувала кадр з більш ранньої фотосесії, на якому зображено три покоління сім'ї - мама Наталя, вона і її сестра Ксенія і донька співачки Єва. Всі вони ошатно одягнені і красиво позують поруч один з одним.
Лобода показала також і інші кадри - наприклад, своїх батьків, при цьому її мама тримає букет квітів.
Фото: Світлана Лобода з рідними (instagram.com/lobodaofficial)
Крім того, можна побачити фото з літнього відпочинку зі Світланою її мамою і донькою, і інші чарівні знімки.
Фото: Світлана Лобода з рідними (instagram.com/lobodaofficial)
"дорога наша, улюблена матуся. Я вітаю тебе з Твоїм Днем!! мені добре, коли я знаю, що ти щаслива і посміхаєшся ... Нехай так буде завжди!! Бережи себе, і будь ласка здорова!!!! і гарного тобі дня сьогодні. ми тебе любимо", - душевно привітала маму артистка.
Підписники Лободи поспішили приєднатися до привітань і засипали її маму теплими побажаннями та компліментами.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, Світлана Лобода похвалилася новою зачіскою і сталевим пресом на яскравих фото.