Які всі красиві: Світлана Лобода показала рідкісне фото з мамою і сестрою

Фото: Світлана Лобода з мамою (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка зворушливо привітала кохану маму Наталю з днем народження

Світлана Лобода не так вже часто балує шанувальників сімейними кадрами - найчастіше в об'єктив камери потрапляє старша дочка співачки Єва, яка з задоволенням фотографується разом з мамою. Молодшу Тільду артистка стала показувати трохи частіше, але лише зі спини або збоку - вона воліє поки що приховувати обличчя дівчинки. 12 березня відзначає день народження мама знаменитості Наталя, в честь чого Світлана поділилася в Instagram рідкісними сімейними кадрами та привітала рідну людину.

Виконавиця опублікувала кадр з більш ранньої фотосесії, на якому зображено три покоління сім'ї - мама Наталя, вона і її сестра Ксенія і донька співачки Єва. Всі вони ошатно одягнені і красиво позують поруч один з одним.

Лобода показала також і інші кадри - наприклад, своїх батьків, при цьому її мама тримає букет квітів.

Фото: Світлана Лобода з рідними (instagram.com/lobodaofficial)

Крім того, можна побачити фото з літнього відпочинку зі Світланою її мамою і донькою, і інші чарівні знімки.

Фото: Світлана Лобода з рідними (instagram.com/lobodaofficial)

"дорога наша, улюблена матуся. Я вітаю тебе з Твоїм Днем!! мені добре, коли я знаю, що ти щаслива і посміхаєшся ... Нехай так буде завжди!! Бережи себе, і будь ласка здорова!!!! і гарного тобі дня сьогодні. ми тебе любимо", - душевно привітала маму артистка.

Підписники Лободи поспішили приєднатися до привітань і засипали її маму теплими побажаннями та компліментами.

Яка гарна і молода матуся!!! Здоров'я їй міцного

З днем народження, такі ви всі гарні !!!!!!!! Так тримати, очей не відірвати. веселого вечора

Красива мама.

Яка молода і красива мама!!

Матуся супер

З днем народження вашу матусю здоров'я

Мама дуже мила і красива

Які всі красиві. Бережіть себе і матусю

Мама-красуня! Тепер вірю,що Лобода-Натурэль

Як всі схожі, принади!

Яка вона у вас красуня і виглядає свіжо

У вас шикарна мама! Щастя, міцного здоров'я

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода похвалилася новою зачіскою і сталевим пресом на яскравих фото.