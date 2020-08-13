Готується до Танців з зірками: схудла Alyona Alyona показала підтримку з партнером

Реперша пообіцяла всіх здивувати на паркеті шоу
Українська реп-виконавиця Alyona Alyona прийняла естафету від зіркових колег і вже восени постане перед шанувальниками як одна з учасниць шоу Танці з зірками. Партнером зірки в проекті став український танцюрист Юрій Гурич. Пара вже приступила до активних тренувань, адже старт шоу зовсім скоро!
Артистка, яка не так давно схудла на 10 кілограмів і зупинятися не планує, показала в Instagram кадри з репетицій. На фото Альона зображена разом зі своїм партнером і ще однією дівчиною-хореграфом.
Для занять реперша вибрала зручне спортивне вбрання - вільні чорні шорти і футболку, а також кросівки. Волосся зірка зібрала в пучок.
"МАМА, Я В ТЕЛЄКУ! Скоро почнуться прямі ефіри, готуємось не покладаючи рук, а точніше ніг. Обіцяю вас дивувати!" - поділилася Alyona Alyona.
А в розділі сториз реперша навіть показала, як вони з Юрієм роблять підтримку - на фото саме вона тримає партнера на спині!
Alyona Alyona показала фото з репетицій перед початком шоу Танці з зірками 2020 (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Підписники залишили Альоні багато слів підтримки і захоплення.
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Нагадаємо, що раніше Alyona Alyona показала іншу сторону Балі і зняла кліп на гостросоціальну тематику.