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Готується до Танців з зірками: схудла Alyona Alyona показала підтримку з партнером

Автор: Lite

Реперша пообіцяла всіх здивувати на паркеті шоу

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona прийняла естафету від зіркових колег і вже восени постане перед шанувальниками як одна з учасниць шоу Танці з зірками. Партнером зірки в проекті став український танцюрист Юрій Гурич. Пара вже приступила до активних тренувань, адже старт шоу зовсім скоро!

Артистка, яка не так давно схудла на 10 кілограмів і зупинятися не планує, показала в Instagram кадри з репетицій. На фото Альона зображена разом зі своїм партнером і ще однією дівчиною-хореграфом.

Для занять реперша вибрала зручне спортивне вбрання - вільні чорні шорти і футболку, а також кросівки. Волосся зірка зібрала в пучок.

"МАМА, Я В ТЕЛЄКУ! Скоро почнуться прямі ефіри, готуємось не покладаючи рук, а точніше ніг. Обіцяю вас дивувати!" - поділилася Alyona Alyona.

А в розділі сториз реперша навіть показала, як вони з Юрієм роблять підтримку - на фото саме вона тримає партнера на спині!

Alyona Alyona показала фото з репетицій перед початком шоу Танці з зірками 2020 (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

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Підписники залишили Альоні багато слів підтримки і захоплення.

  • Я за тебе буду вболівати
  • Вау, Оленка, ти така крутишка! Помітно як ти схудла-покращала!!
  • Альона, порви їх там
  • Супер,впевнена що твої виступи будуть найяскравіші
  • Вже знаю за кого буду вболівати
  • Альона, ти крута. Так тримати
  • Молодець, сил тобі та блиску на паркеті
  • Гарно виглядаєш
  • Такий хороший партнер
  • Буду вболівати за вас))
  • Оленка ти найкраща ,намагайся)
  • Ти велика молодчинка

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Alyona Alyona показала іншу сторону Балі і зняла кліп на гостросоціальну тематику.

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