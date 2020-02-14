Готовий до сім'ї: Жан Беленюк зізнався, яких дівчат воліє

Жан Беленюк (фото: прес-служба)

Жан зізнався, що вже готовий і до одруження, і навіть дітям

Чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк поки не одружений, але, за його словами, вже готовий до сім'ї. Про те, які дівчата йому подобаються, розповів у програмі «Зірковий шлях» у рубриці «Кава з перцем» на каналі «Україна».

Жан Беленюк згадав своє дитинство і розповів, що відчував симпатію до дівчинки, коли навчався в школі, але, за словами чемпіона, у нього на той момент ще не було ніякого досвіду.

«Кожен підхід до неї - це як залізти на Еверест, - згадує Жан Беленюк на каналі «Україна». - Тобто було дуже складно. Зараз я вже знаю, як будувати відносини і спілкуватися».

Жан Беленюк (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)

На питання, якою бачить свою майбутню дружину спортсмен відповів наступне:

«До речі, я не люблю дуже спортивних дівчат. Тобто, коли є прес, видно всі кубики і помітні сталеві м'язи, - сказав Жан у програмі «Зірковий шлях». - Головне, щоб це була близька за поглядами і за духом мені людина, з якою буде комфортно поруч».

Що стосується серйозних відносин, то Жан Беленюк зізнався, як ставиться до сімейного статусу.

«Думаю, я готовий до того, щоб створити сім'ю і планувати народження дітей», - відповів спортсмен.

Жан Беленюк не проти великої родини, так як шкодує, що ріс один.

«Я думаю, що якщо поруч була би ще одна близька людина, то було б простіше жити», - пояснив спортсмен.