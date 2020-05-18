Мовчала багато років: Тіна Кароль у прозорій сукні-кольчузі заінтригувала заявою

Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка здивувала несподіваною новиною

Тіна Кароль знову активізувалася в Instagram після тривалої карантинной перерви. Вона регулярно розміщувала сториз й поділилася з шанувальниками подробицями свого життя на самоізоляції, показувала сина, дивувала гнучкістю під час тренування і балувала ніжними домашніми кадрами без макіяжу, а от публікації у соцмережі робити не поспішала. Але тепер її сторінка "ожила2. Свіжий кадр – чорно-білий портретний знімок, на якому Тіна позує в розстебнутій сорочці. Але не це привернуло увагу шанувальників – найцікавіше вони знайшли знову таки в сторіз зірки. Там українська поп-діва опублікувала фото в сексуальному образі і зробила несподівану заяву.

На Тіні - сріблясте металізоване плаття, що нагадує кольчугу, яке складається з множествасоедененных між собою дзеркальних сріблястих елементів. Вбрання в точності підкреслило всі хвилюючі вигини української поп-діви, дозволило виділити її тонку талію і пишні груди.

Підпис до світлини був не менш цікавим, ніж сам кадр. "Сцена – моя пристрасть, спокій – моє натхнення. Я приготовмла вам особливі сюрпризи про те, про що мовчала багато років", - запевнила артистка.

Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

До речі, раніше Тіна Кроль вже проговорилася, що на карантині продовжує працювати над музичним матеріалом. Більш того, вона записала спільну пісню і виконала її в дуеті з Даном Баланом, а сам співак показав закулісне відео зі студії звукозапису, на якому разом з Тіною еселиться і кокетує під час робочого процесу.

Зірки майстерно підігрівають чутки про свій роман, а шанувальники шукають найменші деталі, які вказують наа те, що артисти разом. Наприклад, вони вирахували, що Тіна і Дан одночасно розмістили фото на своїх сторінках. Співачка показала чуттєвий кадр з оголеною спиною, а артист – задучивое фото біля вікна у строкатій сорочці.

Автор: Аня Бойчук