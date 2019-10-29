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Дуже гаряче! Яскрава Дорофєєва розбурхала зухвалим фото на барній стійці

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.10.2019 - 17:56
Дуже гаряче! Яскрава Дорофєєва розбурхала зухвалим фото на барній стійці
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка показала сміливий образ з нового кліпу "Время и Стекло" - "ЛОХ"

Надя Дорофєєва – одна з найсексуальніших і привабливих співачок українського шоу-бізнесу. Її яскраві образи, зухвалі вбрання, точена фігура і колосальна працездатність принесли дівчині обожнювання тисяч шанувальників. При цьому, артистка любляча і вірна дружина – нещодавно вона підтримала чоловіка Володимира Дантеса в його намір повернутися на сцену. До речі, артист також засвітився в новому сміливому і яскравому кліпі гурту "Время и Стекло"- LOX. Надя, у свою чергу, опублікувала в Instagram фото з нової відеороботи.

У кліпі співачка перетворилася на справжню тусівницю. Відео знято в дусі епохи нульових: лакові куртки, "леопард", екстремальне міні, джинси кльош, ланцюги і безліч яскравих масивних аксесуарів, зачіски гофре, багато блиску і неону. Надя зіграла роль довгоногої блондинки з щільною засмагою, тусівниці, яка звикла бути в центрі уваги, і зухвалою койоткі, а також влаштувала гарячу денс на барній стійці.

На фото в профілі співачка зображена в образі total denim. Джинси кльош, топ-корсет по фігурі, широкий пояс з ланцюгів з великою пряжкою, прикрашеною камінням, яскравий макіяж з використанням страз і гліттера, два хвостики на гофрованих пасмах, довгі гострі нігті з помітним манікюром – вона приміряла на себе всі яскраві тренди 2000-х.

Дуже гаряче! Яскрава Дорофєєва розбурхала зухвалим фото на барній стійці

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники стали активно ділиться враженнями після перегляду кліпу, але, в перву чергу, оцінили лук Наді.

  • Ти просто космос
  • Надя, така ти ух
  • Гарна, як лялька
  • Це дуже гаряче
  • Бомба
  • Це секс
  • Дуже круто! Ви найкращі!

Скріншот коментарів

Відео: YouTube/Час і Скло

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Новини України Надя ДорофеєваВремя и Стекло
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