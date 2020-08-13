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Гаряче! Надя Дорофєєва та Володимир Дантес вразили акробатикою на траві

Четвер 13 серпня 2020 09:48
Гаряче! Надя Дорофєєва та Володимир Дантес вразили акробатикою на траві
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Зіркова пара весело проводить час у своєму заміському будинку

Зіркова пара Надя Дорофєєва та Володимир Дантес живуть у заміському будинку, де чудово проводять час у вихідні. Так, днями екс-солістка групи "Время и Стекло" приголомшила фанатів пікантними фото, на яких постала повністю оголеною. А тепер вони з чоловіком влаштували веселі розваги на зеленій галявині.

Яскравими фото співачка поділилася в своєму Instagram. На них Надя і Вова граються на траві і намагаються відтворити парну позу з йоги. У якийсь момент вони втрачають рівновагу і сміючись падають. При цьому обоє одягнені в зручний домашній одяг - вільні штани і футболки.

"Акробати на ваші заходи і свята", — жартівливо підписала знімки Дорофєєва.

Гаряче! Надя Дорофєєва та Володимир Дантес вразили акробатикою на травіГаряче! Надя Дорофєєва та Володимир Дантес вразили акробатикою на траві

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес показали акробатичні трюки (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники оцінили артистизм і відчуття гумору артистів і засипали їх захопленими коментарями.

  • Це че за камасутра?
  • Ви такі пусички
  • Хочемо ще подібних фотографій
  • Такі красиві
  • Ну як завжди
  • Довгоочікувана акробатика,спасибі велике
  • Поламала @vladimirdantes
  • Ви класні і найкращі!!
  • Ваууу
  • Якщо Камасутра то не твоє
  • І в канце справжня жиза

Гаряче! Надя Дорофєєва та Володимир Дантес вразили акробатикою на траві

Скріншот коментарів

Раніше Надя Дорофєєва підірвала мережу пікантним фото на травичці - співачка засмагала повністю голою.

До речі, Надя Дорофєєва прокоментувала чутки про свою вагітність та відхід у зв'язку з цим з групи "Время и стекло". Відповідь порадувала багатьох шанувальників співачки.

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