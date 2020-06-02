Тіло стало іншим: Ілона Гвоздьова зізналася, що відразу відчула вагітність

Фото: Ілона Гвоздьова (instagram.com/ilonagvozdeva)

Хореограф також розповіла, як пройшов перший триместр другої вагітності

На днях переможниця шоу Танці з зірками 2018 Ілона Гвоздьова приголомшила своїх шанувальників радісною новиною - вона стане мамою вдруге. Хореграф і танцівниця розповіла, що вже на п'ятому місяці вагітності і обіцяла ділитися в мережі своїми тренуваннями і відчуттями. Почала вона з того, що повідала, як материнський інстинкт допоміг їй відчути, що в ній вже зародилося нове життя.

Ілона опублікувала ніжне "вагітне" фото, на якому вона сидить на кріслі в сірій сукні міді, поклавши руку на кругленький животик. За словами зірки, натяки і передумови почалися ще під час сімейної відпустки з чоловіком і дочкою в Домінікані.

Фото: Ілона Гвоздьова (instagram.com/ilonagvozdeva)

"Історія почалася ще у нашій сімейній відпустці в Домінікані, де кожен день, я бачила біля себе лелек, постійно ловила рибу уві сні, а мій чоловік наяву, ходила знімала сториз з домислами «що б це все означало?» Загалом все сприяло поповненню", - пише Гвоздьова.

А після повернення додому вона точно відчула - в ній зародилося нове життя, хоча всі тести при цьому були негативними. Однак Ілона не здавалася і в підсумку лікар підтвердив, що вона таки вагітна.

"Відпустка пройшла чудово, повернувшись у Київ я через тиждень почала відчувати різкі зміни всередині себе, хоча всі тести геть показували «НІ», але в той же час я відчувала, що життя в мені вже зародилося, відразу тіло стало іншим, ночами я прямо відчувала зміни в області низу живота, нюх загострилося, смакові рецептори змінилися, я різко усе почала пересолювати, чи то від любові, чи то від стану, стала занадто плаксивою, що взагалі мені не властиво. Загалом наполегливих 2 тижні я майже через день робила тести, так як все моє нутро і материнське чуття підказувало що життя в мені вже зародилося, але підтвердження того я не отримувала. І коли я не витримала і на 3 тиждень пішла до гінеколога, я отримала 100% відповідь: "Так, ви вагітні", - поділилася хореограф.

Фото: Ілона Гвоздьова з донькою в Домінікані (instagram.com/ilonagvozdeva)

Також Гвоздьова розповіла, як пройшов перший триместр другої вагітності - за словами артистки, токсикоз її майже не мучив і вона продовжувала танцювати, але в полегшеному варіанті.

"Тепер про те, як для мене пройшов 1 триместр

-токсикозу практично не було (лише зрідка на рибу)

-танці і тренування продовжую, але в полегшеному варіанті

-звичайно ж, один з головних козирів-це розмір грудей, нарешті я стала їх відчувати, весь телефон забитий фотографіями

- за перші три місяці набрала «+5кг» і поки дуже спокійно на це реагую

- трохи набрякають ноги,якщо довго на ногах, але таке було у мене завжди

- печія відразу почала мучити (хоча при 1 вагітності це було до 6-7 міс)

- хотілося весь час щось жувати і пити томатний сік

- чоловікові мозок винести не встигла", - розповіла зірка паркету

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Автор: Марина Настевіч