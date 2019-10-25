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Alyosha & Vlad Darwin презентують новий спільний сингл "Пірнай" (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.10.2019 - 14:42
Alyosha & Vlad Darwin презентують новий спільний сингл "Пірнай" (відео)
Alyosha & Vlad Darwin (фото: прес-служба)

Кліп на пісню "Пірнай" вийшов містичним

Дует Alyosha & Vlad Darwin, який 7 років тому підкорив усю Україну піснею «Ти найкраща», повертається із новим чуттєвим синглом. Після тривалої перерви союз співачки і композитора отримав друге дихання - вони презентують пісню та кліп "Пірнай". Творчий тандем приготував для своїх прихильників справжню музичну сповідь.

Vlad Darwin: "Любов - це не швидкоплинна пристрасть, а довгий і тернистий шлях, на якому партнерам все ж важливо навчитися захоплюватися один одним навіть у найскрутніші моменти. Я дуже задоволений результатом студійної роботи. Alyosha не просто талановито передала сенс композиції, але і збагатила її фарбами власних переживань. Її майстерний вокал надихав усю команду".

Кліп "Пірнай" Alyosha & Vlad Darwin

Над записом синглу "Пірнай" працював колектив з 10 музикантів на чолі із саундпродюсерами Андрієм Тропешко і Олександром Садовцем.

Екранізувати музичну композицію артисти запропонували режисерові Інні Грабар, що вже не раз співпрацювала із Alyosha. Та на цей раз у відеокліпі прихильники співачки не побачать притаманні Alyosha запал та експресивність. Виконавиця постане перед глядачами в ніжному і витонченому образі Музи. В свою чергу автор і композитор Vlad Darwin з’являється у кадрі серед просторої фантастичної зали за роялем.

Alyosha &amp; Vlad Darwin презентують новий спільний сингл &quot;Пірнай&quot; (відео)

Alyosha &amp; Vlad Darwin презентують новий спільний сингл &quot;Пірнай&quot; (відео)

Alyosha: "Зйомки були дуже цікавими: локація, історія, образ і авжеж магія, яка вийшла в результаті. Я дуже задоволена тим, як гармонійно поєдналися пісня і відео! Маю надію, що кліп сподобається усім, хто його побачить. Тому що з найпершого звуку в пісні, з найпершого кадру у відео, помітно результат кропіткої праці великої команди. Дякую Владу за те, що об'єднує в одній справі багатьох професіоналів заради справжньої музики, яка нікого не залишить байдужим до всього, що властиво переживати людині".

Alyosha &amp; Vlad Darwin презентують новий спільний сингл &quot;Пірнай&quot; (відео)

За словами режисера Інни Грабар, відеоробота "Пірнай" присвячена пошуку гармонії після болючого життєвого досвіду: "Кожен із нас має "стару сукню" - моменти минулого, які хотілося б забути, змінити. Та щоразу, коли ми починаємо писати "нову історію" свого життя, одягаємо "нову сукню", то розуміємо: минуле завжди буде поруч, в серці. Все, що нам залишається - закохатися в нього і бути вдячним за кожну "стару сукню"!

Кліп "Пірнай" став лише першою ластівкою для оновленого проекту Alyosha & Vlad Darwin. Артисти заінтригували інформацією про те, що незабаром від них можна очікувати вихід дуетного альбому, а також спільну концертну програму.

Alyosha &amp; Vlad Darwin презентують новий спільний сингл &quot;Пірнай&quot; (відео)

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