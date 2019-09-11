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Гаряча жінка! Лілія Ребрик в сітчастих колготах і сміливому вбранні спокусила мережу

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.09.2019 - 15:33
Гаряча жінка! Лілія Ребрик в сітчастих колготах і сміливому вбранні спокусила мережу
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Зірка показала бекстейдж зі зйомок серіалу

Лілія Ребрик не перестає дивувати шанувальників своїми перевтіленнями. Акторська професія дозволяє теледива пробувати себе в нових амплуа і кожен раз розкривати багатогранність своєї натури. Вона вже публікувала знімки зі зйомок, на яких постала в ніжному образі. Так, на свіжих фото в Instagram зірка постала в образі спокусливої красуні – героїні серіалу "Папаньки 2", Свєтки.

Телеведуча вбралася в досить сміливе яскраве вбрання - сукню зі стразами і значним декольте, з повітряним шлейфом з рожевих рюшів, прикрашена пір'ям кораловими. Вона доповнила образ фатальної спокусниці сітчастими колготами, а в якості аксесуарів обрала масивні чорно-жовті сережки.

Її волосся було зібране в акуратну зачіску, а макіяж зроблений з акцентом на виразні очі. Лілія позимовала серед великої кількості одягу на вішалках і реквізиту в компанії співробітників знімальної групи.

Гаряча жінка! Лілія Ребрик в сітчастих колготах і сміливому вбранні спокусила мережу

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Другий сезон "Папаньок" обіцяє бути яскравим! Моя Свєтка сьогодні така, гаряча жінка", - повідомила зірка у підписі.

Шанувальники не втрималися від захоплених коментарів для теледіви і актрисы.

  • Ууух красуня. Запальничка
  • Круто
  • Запальничка, прямо відразу на паркет і танцювати
  • Ну, що тут писати, красоточка
  • Вау!
  • Красуня! Я люблю Вас! Щастя Вам!
  • Супер!

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик замилувала мережу стильними фото з доньками. Зірка разом з Поліною і Діаною позували в однакових сукнях.

Також Лілія Ребрик здивувала мережу оригінальним вбранням в етно-стилі.

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Новини України Лілія Ребрик
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