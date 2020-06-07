Гаряча Настя Каменських засвітила екстремальне декольте на зухвалому фото

Настя Каменських не боїться провокативних знімків – вона балує шанувальників деколи вельми відвертими кадрами. Хоч останнім часом гарячих фото на сторінці співачки в Instagram в рази менше, вона вміло інтригує і мотивує фаніввсіма способами. Так, на новому сонячному і щасливому кадрі співачка демонструє глибоке декольте на камеру.

На артистці – мереживна прозора блузка-накидка, білосніжна майка з екстремальним декольте і масивні звисаючі сережки у вигляді великих квіток.

"Емоції щастя - це те, що завжди наповнює нас зсередини. І кожна людина створює для себе сам. Моменти з коханими і близькими людьми завжди наповнюють мене самими прекрасними почуттями. Давайте жити так, щоб хотілося згадувати кожен свій день!" - поділилася мотиваційним закликом вона.

Фото: Настя Каменських демонструє декольте (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники дружно оцінили гарячий кадр зі своєю улюбленицею.

Яка кайфовая

Яка красуня

Красива

Яка сонячна і літня

Шикарна дівчина!

Красуня

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських розсекретила свій денний раціон і поділилася важливими зауваженнями щодо правильного харчування. Так вона докладно розповіла про кожен з прийомів їжі і навіть показала вміст тарілки, а також розкрила деталі власного питного режиму і уточнила, як змінився її раціон на карантині.