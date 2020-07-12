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Гаряча матуся: Світлана Лобода показала ідеальну фігуру в тигровому бікіні

Неділя 12 липня 2020 09:51
Гаряча матуся: Світлана Лобода показала ідеальну фігуру в тигровому бікіні
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Lite

Співачка насолоджується відпочинком на морі разом з дочками

Карантин все ще триває і кордони Євросоюзу поки що закриті. Однак українська співачка Світлана Лобода, яка живе в основному в Росії, якось знайшла можливість обійти цю перешкоду і відправитися на море. Разом з дочками - 9-річною Євою і 2-річною Тільдою артистка насолоджується відпочинком в Греції і ділиться в мережі барвистими знімками.

Так, 37-річна Лобода без сорому демонструє шикарну фігуру, яку вигідно підкреслює бікіні з тигровим принтом. Жаркий пляжний лук доповнюють сонцезахисні окуляри і ефектні пози на тлі Середземного моря.

"Маленька пауза на відпочинок перед великим стрибком. Я в передчутті", - прокоментувала кадри зірка.

Світлана Лобода похвалилася витонченою фігурою в бікіні (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Пізніше Світлана також опублікувала зворушливі фото з молодшою донечкою Тільдою. Співачка накинула на купальник бежеву накидку, а мала відображена в зеленій футболці. Артистка поки що не показує обличчя дівчинки, так що вона знята спиною до камери, притулившись до мами.

Гаряча матуся: Світлана Лобода показала ідеальну фігуру в тигровому бікіні

"Тримати цю крихітну ручку - моє найбільше щастя", - трепетно написала Лобода.

Гаряча матуся: Світлана Лобода показала ідеальну фігуру в тигровому бікіні

Світлана Лобода зворушила фото з молодшою дочкою Тільдою (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники прийшли в захват від ідеальних форм зіркової матусі, а також розчулюються ніжним кадрам з донькою.

  • Красива, успішна!!! Дуже приємно дивитися. Добре що я підписалася на вагу сторінку
  • Тигриця, моя Цариця
  • Яка сексуальна кішечка
  • Ідеальне тіло, і не скажеш що народжувала ! Королева !
  • Вау, Огоньь
  • Ідеальна.
  • Бог мій, тигриця. Чекаємо-с!
  • У мене передоз милоты
  • Яка мила,щастя їй і вам
  • ви такі прекрасні
  • Яка милота
  • Яка принадність. Малятко Тільда
  • Блін, чому ви така красива і приваблива??

Гаряча матуся: Світлана Лобода показала ідеальну фігуру в тигровому бікіні

Скріншот коментарів

Раніше Світлана Лобода похвалилася зухвалим образом у шкірянці від Versace і шкіряних шортах.

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