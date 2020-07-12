Гаряча матуся: Світлана Лобода показала ідеальну фігуру в тигровому бікіні

Співачка насолоджується відпочинком на морі разом з дочками
Карантин все ще триває і кордони Євросоюзу поки що закриті. Однак українська співачка Світлана Лобода, яка живе в основному в Росії, якось знайшла можливість обійти цю перешкоду і відправитися на море. Разом з дочками - 9-річною Євою і 2-річною Тільдою артистка насолоджується відпочинком в Греції і ділиться в мережі барвистими знімками.
Так, 37-річна Лобода без сорому демонструє шикарну фігуру, яку вигідно підкреслює бікіні з тигровим принтом. Жаркий пляжний лук доповнюють сонцезахисні окуляри і ефектні пози на тлі Середземного моря.
"Маленька пауза на відпочинок перед великим стрибком. Я в передчутті", - прокоментувала кадри зірка.
Світлана Лобода похвалилася витонченою фігурою в бікіні (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Пізніше Світлана також опублікувала зворушливі фото з молодшою донечкою Тільдою. Співачка накинула на купальник бежеву накидку, а мала відображена в зеленій футболці. Артистка поки що не показує обличчя дівчинки, так що вона знята спиною до камери, притулившись до мами.
"Тримати цю крихітну ручку - моє найбільше щастя", - трепетно написала Лобода.
Світлана Лобода зворушила фото з молодшою дочкою Тільдою (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Шанувальники прийшли в захват від ідеальних форм зіркової матусі, а також розчулюються ніжним кадрам з донькою.
Скріншот коментарів
Раніше Світлана Лобода похвалилася зухвалим образом у шкірянці від Versace і шкіряних шортах.