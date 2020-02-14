Голос країни-10: на сцену вийде актриса "Школи", подруга Даніеля Салема і IT-спеціаліст

У цю неділю, 16 лютого, о 21.00 на телеканалі «1+1» під час сліпих прослуховувань Голосу країни-10 на шоу прийде відома акторка серіалу «Школа» Марія Кондратенко, співочий футболіст, IT-фахівець, який вперше вийде на велику сцену, та дівчина, яка пережила інсульт. Цього тижня ефір буде присвячений коханню, адже виходить у найромантичнішу неділю цієї зими.

На глядачів очікує зустріч з відомою акторкою серіалу «Школа», 20-річною Марією Кондратенко, яка грала сором’язливу відмінницю Соню. Сьогодні дівчина не тільки знімається у кіно, пише власні пісні, але й є відомою блогекою, її сторінка в Instagram налічує більше 200 тисяч підписників. Колись вона брала участь у першому сезоні «Голос. Діти» і пройшла до команди Олега Скрипки. А цього року Марія вирішила підкорити вокальну сцену. Для сліпих прослуховувань дівчина обрала хіт Billie Eilish «All good girls go to hell», але зі своїм аранжуванням пісні. Чи сподобається незвичне виконання тренерам – стане відомо у цю неділю.

Марія Кондратенко

Нагадаємо, що у восьмому сезоні її колега за серіалом Анна Трінчер змогла не тільки розгорнути тренерські крісла, але і пройти до прямих ефірів.

Також на глядачів і тренерів чекатиме виступ співаючого футболіста Вахтанга Вахтангішвілі, який підготував подарунок для глядачів: «В тиждень святого Валентина я хочу заспівати пісню, яка вже стала сучасним хітом усіх закоханих – «Незабудка», білоруського виконавця Тіми Білоруських».

Вахтанг Вахтангішвілі

У новому випуску проекту на сцену сліпих прослуховувань вийде і Максим Перепелиця. Хлопець працює розробником комп’ютерних і мобільних ігор та вперше в житті заспіває на сцені. «Колись на Новий рік я подарував собі гітару, але не очікував, що це так захопить і стане частиною мене. Я хочу вдосконалюватись як вокаліст, музикант, а Голос країни - це єдине місце, куди мені варто піти, щоб зробити це. Зараз вже п’ятий тиждень, і місць у командах тренерів вже дуже мало. Хоча я музикант-аматор, але я готовий рвати цю сцену, щоб потрапити у шоу». Для прослуховувань він обрав хіт Billie Eilish «Bad guy».

На сцену головної битви епохи вийде й 16-річна Зоряна Атлас, яка пережила інсульт півроку тому. «Я не могла зрозуміти, чому це трапилось саме зі мною. Лікарі мені сказали, що я взагалі не зможу співати, бо це велике навантаження на судини, але я не можу уявити це, бо музика – це сенс мого життя. Мені не віриться, що я тут і буду змагатися з дорослішими артистами, що можу бути на їхньому рівні. Я щаслива від цього», - каже юна вокалістка. Дівчина заспіває пісню Andra Day «Rise up», а от чи зможе вона розгорнути тренерські крісла – дивіться у неділю.

Зоряна Атлас

Спробує вразити тренерів своїми вокальними здібностями й Альона Крутієнко, яка співає у закладі, співвласником якого Даніель Салем. «Ми товаришуємо вже 10 років, і я надихнулася його прикладом, коли він взяв участь у «Танцях з зірками», а потім пройшов в «Голос країни». Його виступ вже у трендах YouTube, і дивлячись на нього, я розумію, що теж можу змінити своє життя. Для мене цей проект – це перемога над собою і шлях, до якого я йшла все життя», - каже учасниця. Та чи зможе Альона розвернути червоні крісла та позмагатися з Даніелем у вокальній битві, дізнаємось вже цієї неділі.

Чим закінчиться найспекотніше протистояння сезону – дивись Голос країни на 1+1

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Хто зможе привести своїх підопічних до перемоги у найголовнішій битві епохи –ювілейного сезону Голосу країни-10 глядачі дізнаються незабаром.