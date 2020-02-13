Топ-3 зіркові пари, любов яких народилася на проекті "Голос країни"

Юрій Горбуно та Катя Осадча (фото: 1+1)

До Дня всіх Закоханих організатори проекту підготували найромантичніший топ

Щонеділі на каналі «1+1» глядачі спостерігають за тим, як учасники сліпих прослуховувань намагаються підкорити сцену вокального шоу Голос країни-10. За історію існування проект відкрив тисячі потужних голосів та запалив десятки зірок. Сьогодні українська адаптація шоу TheVoice визнана однією з найкращих у світі, а кожний випуск по ТБ дивляться понад 5 млн глядачів.

Та, як виявилося, Голос країни запалює не лише зірок, а й шалені почуття. Саме на вокальному шоу спалахнуло кохання найвідомішої медійної пари – ведучих проекту - Юрія Горбунова та Катерини Осадчої. А серед учасників відзначилися історії Арсена Мірзояна з Антоніною Матвієнко та Романа Дуди з Вірою Кекелією. Сьогодні ці пари вже офіційно зареєстрували свій шлюб, а у тому, що їх кохання справжнє немає жодних сумнівів. До Дня Святого Валентина згадаймо, як зароджувалися почуття між зірками на Голосі країни.

Юрій Горбунов та Катя Осадча - ведучі проекту

Юрій Горбуно та Катя Осадча (фото: 1+1)

«Службовий роман, який увінчався створенням нової родини і народженням сина»

Історія кохання найвідомішої медійної пари народилася під час знімання проекту Голос. Діти, де вони разом працювали ведучими. До цього часу Катя і Юра вже були знайомі понад 10 років. Телеведуча «Світського життя» неодноразово брала інтерв’ю у колеги, та їхні стосунки тривалий час залишалися суто діловими. Зараз Юрій каже, що проект Голос країни допоміг їм краще пізнати одне одного, і відтепер вони нерозлучні.

Починалися стосунку пари зі сором’язливих поглядів, телеведучий навідувався до гримерки колеги, пропонував зробити їй каву або почитати разом сценарій. І лише перед фіналом, на етапах «нокаутів» нарешті зважився подарувати їй перші квіти – букет тюльпанів, які й заклали початок стосунків майбутнього подружжя. Тоді ніхто із команди проекту, тренерів та учасників і не здогадувався про те, що між ведучими стосунки. Нещодавно закохані відзначили третю річницю весілля, у подружжя підростає син Івасик.

Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко - учасники 1 сезону Голосу країни

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян

«Кохання – це пригода, єдина і справжня в житті пригода»

Відколи Антоніна Матвієнко заспівала на Голосі країни, її життя круто змінилося. Зі своїм чоловіком вона познайомилась на знімальному майданчику вокального шоу. Ще під час перших репетицій між учасниками промайнула іскра, яка пізніше переросла у справжнє кохання. При знайомстві Арсен звернув увагу на те, що Тоня не привіталася з ним. Сама ж співачка каже, що вчинила так тому, що бачила в ньому найсильнішого конкурента з-поміж інших. Арсен почав обережно залицятися до дівчини: влаштовував приємні сюрпризи, дарував квіти і врешті заполонив її серце.

Арсен й Антоніна довго приховували стосунки, почали жити разом, а пізніше вже затвердили їх офіційно. У них народилася донька, яку назвали Ніною, на честь відомої бабусі – народної артистки України - Ніни Матвієнко.

Роман Дуда і Віра Кекелія - учасники 7 сезону Голосу країни

Роман Дуда і Віра Кекелія

«Кохання – це коли ви разом готуєте цибулевий пиріг та ридаєте над ним теж разом»

Вона на 7 років старша за нього, та це не заважає їм кохати одне одного, бо як кажуть артисти: вік – це просто цифри.

Історія кохання між учасниками вокального шоу Вірою Кекелією та Романом Дудою почалася з павільйону №12 столичного ВДНГ, де тренер команди Сергій Бабкін зібрав усіх учасників перед репетиціями, щоб познайомити одне з одним. Роман підійшов до дівчини і зробив комплімент її зачісці, а вона подумала, що він надто зухвалий. Та попри це, хлопець одразу ж зміг привернути увагу до себе, і саме той невдалий комплімент став початком зародження палких почуттів: «Сергій та Сніжана Бабкіни намагалися створити між учасниками в першу чергу дружню атмосферу, а вже потім конкурентну, в той момент щось відбулося між нами. Я помітила, що Рома робить занадто багато компліментів мені», - з посмішкою пригадує Віра.

Стосунки між парою починалися з дружби та телефонних розмов, у яких молоді люди обмінювалися думками і порадами стосовно участі у шоу. А далі вже й не пригадують привід, за яким вперше зустрілися за межами репетиційної зали: «Тоді мені здалося, що нам приємно спілкуватися разом, слухати історії одне одного. Сергій та Сніжана Бабкіни часто запрошували учасників на спільні зустрічі. І хоча підтверджували присутність майже всі, так складалося, що приходили лише ми з Ромою. Ми цього не планували, але обставини так складалися самі собою – ми все більше часу проводили разом», - каже співачка.



На етапі «нокаутів» відбулося перше побачення пари, після якого Віра і Рома зрозуміли, що між ними дещо більше, ніж просто дружба. Пара довго приховувала свої стосунки від тренерів та учасників, намагалася не привертати до себе уваги: «Ми тоді дуже переживали, що наші стосунки можуть зіграти з нами злий жарт. Хоча зараз я впевнена, якщо вам судилося бути разом, обставини безсилі», - зізнається Віра.

Через два роки екс-учасники Голосу країни одружилися, зараз вони разом насолоджуються спільним життям та сімейним затишком. Про секрет своїх щасливих стосунків кажуть так: «Аби не перетворити життя у сімейну рутину, треба завжди залишатися трошки дітьми».

Пристрасті на проекті Голос країни продовжують вирувати й в ювілейному сезоні, який претендує стати найпристраснішим за всю історію шоу. Вперше на проекті у червоних кріслах одразу дві пари: сімейна – ПТП з NK та сповнена невизначеності й загадковості – Дан Балан з Тіною Кароль. Як розвиватимуться стосунки між тренерами та чи спалахне кохання між учасниками десятого сезону головного вокального шоу, глядачам залишається тільки здогадуватися.



Дивіться Голос країни-10 щонеділі о 21:00 на каналі «1+1».