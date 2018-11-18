Голлівудська зірка несподівано стала мамою

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Новина про дитину Джесіки Честейн стала повною несподіванкою для папараці і суспільства

41-річна американська актриса і продюсер Джессіка Честейн раптово для багатьох стала мамою в перший раз. Її донька не є вже новонародженої. Для того, щоб маля з'явилося на світ, селебріті і її чоловік - італійський дизайнер Луці Пассі ді Препозуло скористалися послугами сурогатної матері. Про це повідомляє видання "Page Six".

Цікаво, що для папараці ця новина була повною несподіванкою, адже до сих пір про поповнення в родині знаменитості не було чутно. Хвиля чуток з'явилася тоді, кгда актриса запостила в мережу знімок, де вона зображена з дитячої сумкою-переноскою. Інформацію, яка з'явилася в соцмережі спочатку підтвердили джерела, близькі до сім'ї Джесіки, а пізніше – ЗМІ.

Фото: Джессіка Честейн з дитячої сумкою-перенесенням (instagram.com/jessicachastain.daily)

Батьки дали ім'я крихті Джульєтта Пассі Честейн. Зараз дівчинці вже близько чотирьох місяців. Сооббщаетсяя, що Джессіка не приховувала поява дочки на світ, а навпаки брала дівчинку з собою на зйомки і світські заходи.

Зазначимо Джессіка Честейн відома за таким кінопроектів, як "Прислуга", Интерстеллар", серіал "Швидка допомога" та ін

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Відео: РБК-Україна