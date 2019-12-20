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Гола у ванній: 46-річна Хайді Клум підкорила розкішним тілом на "гарячому" фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.12.2019 - 21:28
Гола у ванній: 46-річна Хайді Клум підкорила розкішним тілом на "гарячому" фото
Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Модель порадувала новими гарячими фото

Хайді Клум продовжує підкорювати шанувальників нев'янучою молодістю і красою. Цього разу 46-річна модель вирішила показати максимально відверте фото. Зірка позує у ванній повністю голою: спокусливі стегна і стрункі ноги прикриті лише піною. Надає образу еротичності і яскравий макіяж з накладними віями і блискітками, а також зачесане назад волосся. «Добраніч», – додала до посту зухвалий підпис Клум.

Гола у ванній: 46-річна Хайді Клум підкорила розкішним тілом на &quot;гарячому&quot; фотоХайді показала оголене фото (фото: instagram.com/heidiklum)

Фото зроблено не просто так, це зйомка шоу, яке зараз активно піарить Клум. Програма, в якій беруть участь транвестити, називається Queen of Drags (переінакшений вираз drag queen – чоловік, який зображає на сцені жінку). Членами журі шоу стали Хайді, брат-близнюк її чоловіка – Білл, а також Кончіта Вурст. Вся сторінка Хайді в Instagram тепер рясніє роликами з цієї програми, але за роботою не забуває красуня і про коханого чоловіка.

Гола у ванній: 46-річна Хайді Клум підкорила розкішним тілом на &quot;гарячому&quot; фотоГола у ванній: 46-річна Хайді Клум підкорила розкішним тілом на &quot;гарячому&quot; фотоМодель з коханим чоловіком (фото: instagram.com/heidiklum)

Періодично вона публікує зворушливі пости, повні романтики. Приміром, нещодавно Хайді знову зробила кілька «постільних» кадрів. Том ніжно обіймає і цілує Хайді, яка лежить у нього на грудях. Увінчати таку ідилію модель вирішила красномовним сердечком. А численні шанувальники тут же підхопили цей «флешмоб», засипавши подружжя подібними емодзі.

Гола у ванній: 46-річна Хайді Клум підкорила розкішним тілом на &quot;гарячому&quot; фотоХайді і Том (фото: instagram.com/heidiklum)

Нагадаємо, Хайді і Том оголосили про свої заручини взимку минулого року, але тільки влітку офіційно зіграли весілля. Свято пройшло на розкішній яхті в Італії і зібрало родичів і друзів пари. А після молодята вирушили у тривалий медовий місяць. Цікаво, що разом з ними поїхав також і брат-близнюк Тома. Втім, всі троє відмінно ладнають між собою і були тільки щасливі скласти один одному компанію.

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