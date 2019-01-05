Рік Свині: у кого із знаменитостей були улюбленці-поросята

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У зірок є свої примхи, але вони всі як один запевняють, що свиня - геніальна тварина, і не шкодують про свій вибір

Мало хто в 2019 ризикне завести символ року – свиню. А ось західні зірки, які ризикнули як вихованців тримати поросят, залишилися дуже задоволені своїм вибором. Видання "Сплетник" на сторінці в Instagram розповіло про знаменитостей, які шленіють від домашніх поросят.

У 2014 році епатажна актриса Майлі Сайрус завела собі незвичайного вихованця – міні-свинку по кличці Бабба Сью. Вона не переставала захоплюватися тим, який її вихованець кмітливий, зазначивши, що він набагато розумніший собаки.

Звичайно, не обійшлося і без скандалів. Гнів шанувальників співачки викликав той факт, що зірка фарбувала тварині нігті лаком - тоді її звинуватили в шкуродерстві.

До речі, Майлі, підтримуючи репутація провокаторки, знялася в ню-фотосесії верхи на свині для журналу Paper.

До речі, з ім'ям співачка пов'язана ще одна історія з участю свині. Так, організація з захисту прав тварин "PETA" подарувала зірці на 20-річчя порятунок свині Нори, якій не дали потрапити на прилавки магазинів.

Улюблений вихованець і друг актора Джорджа Клуні, борів Макс виявився довгожителем. Він прожив на світі цілих 18 років. А після його смерті в 2006 році актор був невтішний. Перед смертю тварина майже втратила зір і мучилася від артриту, але артист активно лікував його, не шкодуючи ні сил, ні коштів.

Історія появи вихованця в будинку теж вельми захоплююча. Клуні подарував Макса зовсім малюком своїй коханій, хоч з дівчиною він розлучився, а от з бором - не зміг.

Ще однією "свиношанувальницею" виявилася актриса Меган Фокс. Поява в будинку знаменитості незвичайного вихованця змусила її переглянути свої харчові звички.

Фото: Меган Фокс (instagram.com/meganfox)

"До того, як у мене з'явився порося, я їла м'ясо, а тепер не можу. Вони, звичайно, не люди, але все відчувають", - розповіла зірка.

Актриса Торі Спеллінг обзавелася милою свинкою в 2016 році. І це була не перша свинка зірки серіалу "Беверлі-Хіллс 90210" - в 2011 році в неї вже був кнур по кличці Ханк. До речі, в будинок свинка потрапляла через отвір в дерях, призначений для собак, а також любила лежати на колінах у господарів.

Фото: Торі Спеллінг (instagram.com/torispelling)

Девід і Вікторія Бекхем завели поросят у 2009 році. Це був різдвяний подарунок співачки і дизайнера своєму чоловікові-футболісту.

Фото: Вікторія та Девід Бекхем (instagram.com/victoriabeckham)

Світська левиця Калі Дженнер отримала порося в якості презенту від мами на шістнадцятиріччя. Але потім дівчина попросила також ще одного незвичайного вихованця – курку.

До речі, люблять тварин принц Гаррі та його дружина Меган Маркл. У серпні минулого року у них відбулося поповнення в сім'ї - пара взяла собаку.

Раніше, стало відомо про те, що пес приніс господареві небувалу удачу і допоміг виграти велику суму в лотерею.

Нагадаємо, що мережу потішив "самий злий кіт". Сфінкс по кличці Локі виглядає сердитим, але насправді це дуже ласкава і контактна тварина.