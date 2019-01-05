Год Свиньи: у кого из знаменитостей были питомцы-поросята

Иллюстративное фото (pixabay.com)

У звезд есть свои причуды, но они все как один уверяют, что свинья - умнейшее животное, и не жалеют о своем выборе

Не многие решатся в 2019 завести символ года – свинью. А вот западные звезды, которые рискнули в качестве питомцев держать поросят, остались очень довольны своим выбором. Издание "Сплетник" на странице в Instagram рассказало о знаменитостях, которые без ума от домашних поросят.

В 2014 году эпатажная актриса Майли Сайрус завела себе необычного питомца – мини-свинку по кличке Бабба Сью. Она не переставала восхищаться тем, какой ее питомец сообразительный, отметив, что он гораздо умнее собаки.

Конечно, не обошлось и без скандалов. Негдование поклонников певицы вызвал тот факт, что звезда красила животному ногти лаком- тогда ее обвинили в живодерстве.

К слову, Майли, поддерживая репутация провокаторши, снялась в ню-фотосессии верхом на свинье для журнала Paper.

Кстати, с именем певица связана еще одна история с участием свиньи. Так, организация по защите прав животных "PETA" подарила звезде на 20-летие спасение свиньи Норы, которой не дали попасть на прилавки магазинов.

Любимый питомец и друг актера Джорджа Клуни, боров Макс оказался долгожителем. Он прожил на свете целых 18 лет. А после его смерти в 2006 году актер был безутешен. Перед смертью животное почти потеряло зрение и мучился от артрита, но артист активно лечил его, не жалея ни сил, ни средств.

История появления питомца в доме тоже весьма увлекательная. Клуни подарил Макса совсем малышом своей возлюбленной, хоть с девушкой он расстался, а вот с бором - не смог.

Еще одной "свинолюбительницей" оказалась актриса Меган Фокс. Появление в доме знаменитости необычного питомца заставило ее пересмотреть свои пищевые привычки.

Фото: Меган Фокс (instagram.com/meganfox)

"До того, как у меня появился поросенок, я ела мясо, а теперь не могу. Они, конечно, не люди, но все чувствуют", - рассказала звезда.

Актриса Тори Спеллинг обзавелась милой свинкой в 2016 году. И это была не первая свинка звезды сериала "Беверли-Хиллс 90210" - в 2011 году у нее уже был хряк по кличке Ханк. Кстати, в дом свинка попадала через отверстие в дери, предназначенное для собак, а также любила лежать на коленях у хозяев.

Фото: Тори Спеллинг (instagram.com/torispelling)

Дэвид и Виктория Бекхэм завели поросят в 2009 году. Это был рождественский подарок певицы и дизайнера своему мужу-футболисту.

Фото: Виктория и Дэвид Бекхэм (instagram.com/victoriabeckham)

Светская львица Кали Дженнер получила поросенка в качестве презента от мамы на шестнадцатилетние. Но затем девушка попросила также еще одного необычного питомца – курицу.

К слову, любят животных принц Гарри и его супруга Меган Маркл. В августе прошлого года у них состоялось пополнение в семье - пара взяла собаку.

Ранее, стало известно о том, что пес принес хозяину невероятную удачу и помог выиграть крупную сумму в лотерею.

Напомним, что сеть позабавил "самый злой кот". Сфинкс по кличке Локи выглядит сердитым, но на самом деле это очень ласковое и контактное животное.