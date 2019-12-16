Рік прожив у поїзді Львів-Київ: Дзидзьо вспомнил о студенческих годах в 90-х

Відомий український співак Дзідзьо (Михайло Хома), який раніше розповів, як позбавився від ганебної звички, запалює будь-яку сцену і кожною піснею створює для прихильників не просто свято, а й вибухове поєднання танців, жартів і щирих емоцій. Але незабаром Дзідзьо з’явиться на екранах глядачів у новому амплуа - головного героя комедійного серіалу "Відморожений", прем’єра якого відбудеться вже сьогодні, 16 грудня, о 21.45 на каналі "1+1".

Про свої враження від зйомок першого у житті серіалу, новорічні плани та неймовірні подарунки на День народження Михайло Хома розповів у студії "Сніданку з 1+1".

Для ведучих "Сніданку" Людмили Барбір та Руслана Сенічкіна Дзідзьо приніс символічні подарунки із 90-х - тетріс, тамагочі, музичний плеєр та іграшку пружинку-веселку. Адже, за сюжетом комедії, головний його герой серіалу “заморозився” в далеких 90-х, а прокинувся вже у сучасному часі.

На питання, як актор готувався до зйомок та де надихався “атмосферою 90-х”, Михайло розповів, що згадував свою юність та переніс на екран ситуації із власного досвіду.

"Я люблю спостерігати за людьми, а потім переносити побачене на екран. Тому мені достатньо було того досвіду, що я запам'ятав з юності. Я вам розповім, що на кінець 90-х років, коли вчився, я рік часу прожив в потязі. Я вчився Києві, а їздив до Львова: у ніч з п’ятниці на суботу я спав до Львова, а з неділі на понеділок - спав зі Львова до Києва. Рік часу - це була нормальна школа життя. І їздив я зовсім не в купе, а звичайному плацкарті. Там я і наслухався різного від сусідів по вагону", - поділився спогадами артист.

Нещодавно Дзідзьо виповнилось 36 років. У студії "Сніданку" співак зазначив, що він любить святкувати свій День народження и ніколи не дивиться у минуле.

"Мені внутрішньо так відчувається, що чим старшим я буду, тим мені буде комфортніше. Не шкодую ніколи за минулим, а чекаю, що буде далі. Я - людина майбутнього", - коментував він.

Також Дзідзьо розповів, що на День народження отримав дуже багато подарунків і привітань, але найбільше його здивувала іменна гітара, синя шуба із штучного хутра з його фотографією на спині, а також іменні поштові марки.

А про свої плани святкування Нового року артист зазначив, що проведе його на роботі. Але на Різдво готує сюрприз для мами Галини, яка живе у Португалії. А своїх прихильників на різдвяні свята Дзідзьо запросив всіх на тепле сімейне шоу "Різдвяна історія з Тіною Кароль", де він разом з іншими зірками виконає українські колядки та щедрівки в сучасній інтерпретації. Святкові концерти пройдуть 22, 23 і 24 грудня у "Палаці Спорту" в Києві.

Нагадаємо, за сюжетом серіалу "Відморожений", родина Дзідзюків збирається нарешті продати свій старий будинок у Вишневому та переїхати жити до Києва. Їхня заповітна мрія, наче Титанік, розбивається об лід. У власному підвалі в старому холодильнику вони випадково знаходять замороженого Мішу – свого родича, який зник 23 роки тому. Тепер життя родини зміниться назавжди, адже Дзідзюки змушені жити разом з "відмороженим" родичем, який ще й за всіма документами є власником цього самого будинку, виставленого на продаж.