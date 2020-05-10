"Гнала на мене пургу": Оля Полякова розсекретила деталі гучної сварки з Лободою

Оля Полякова робить вечори шанувальників на карантині не нудними. Вона поводить ефірі із зірковими гостями і викликає їх на одкровення, сама теж може розповісти невідомі деталі біографії. Так, наприклад, співачка зізналася, що вона неодноразово крала. А під час розмови по душам з дизайнером Андре Таном і гри "Правда або дія" артистка проговорилася про гучний скандал зі Світланою Лободою. Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі "Королеви ночі".

Конфліктів стався під час церемонії нагородження премією від відомого українського глянцю "Viva! Найкрасивіші-2013". Тоді Оля виступила в якості ведучої. Вона згадала, що тільки народила молодшу доньку Алісу, і їй складно було запам'ятати текст, тому вона багато імпровізувала на сцені. Співведучим Суперблондинки був російський шоумен Іван Ургант.

"Я оголошувала Світлану Лободу. І у мене в тексті було написано: "Сама голосиста співачка сучасності". Ну що тут такого?" - згадує Оля. Тим не менш, LOBODA образилася на слова колеги, вона неправильно тлумачила вираз і не на жарт розлютилася.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Після концерту вона розразилася тирадою і написала у себе на сторінці, що я "шалена кобилиця". І ми почали сваритися з нею в інтерв'ю. Коли мене запитували про неї, про цей конфлікт, що я жартувала, а вона конкретно якусь пургу на мене гнала", - розповіла "Королева ночі".

Але Оля знайшла спосіб красиво і з гумором вийти з ситуації. Пізніше артистки помирилися.

"Коли вона назвала мене "шаленою кобилицею", я виставила відео в Instagram, зняла свої ноги, коли я плаваю у ванній, і написала: "Яка ж я кобилиця? Я русалка!" Це був публічний скандал і він тривав близько року. Ми обс*рали одна одну в мережі і по телевізору. Це було дуже весело. Потім ми зі Свєтою сто разів помирилися", - заспокоїла шанувальників Полякова.

Відео: YouTube/Оля Полякова

Раніше Оля Полякова оголила груди заради пікантного селфі і похвалилася стрункими формами.