Це взагалі законно? Смілива Оля Полякова оголила груди і засвітила ідеальний прес

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачка вирішила оригінально замотивувати шанувальників

Оля Полякова на карантині не розслабляється – вона щодня займається спортом і транслює тренування в прямому ефірі, щоб кожен бажаючий міг долучитися і зробити комплекс вправ з зіркою та її тренером. Але це не заважає їй смачно готувати і ситно харчуватися різноманітно. Часто компанію "Суперблондинці" під час тренувань складає її старша дочка Маша. Звичайно ж, зусилля зірки не проходять дарма, і вона може похвалитися точеними формами. Так Оля і зробила, причому вельми пікантно, викликавши суспільний резонанс.

"Королева ночі" розмістила гаряче фото з ванної кімнати. На селфі в дзеркальному відображенні можна детально розглянути тіло зірки. Вона підкатала шорти так, щоб у кадр потрапив сталевий прес і пружні стегна, а також підняла майку, частково оголивши груди.

"Ось так за допомогою млинців, піц, пасок, і щоденних тренувань, можна виглядати! Давайте зі мною!" - запропонувала Оля в підписі до жспекотного і мотивувальній кадру.

За годину відверте фото набрало близько 60 000 переглядів і більше 1 000 коментарів. Не тільки шанувальники співачки, але і її зіркові друзі прийшли в неприхований захват від форм "Королеви ночі".

"Ненавиджу", - жартома написала їй Маша Єфросиніна, натякнувши на завидні стрункі форми. "Оля! Ти -Богиня!" - залишила коментар дизайнер Катя Сільченко. "Знущаєшся" - констатувала Анастасія Кумейко, діджей і екс-учасниця гурту Nikita.

Це взагалі законно,так виглядати

Фігура божественна

Ну сексі, що тут сказати

Сміливо

Супер

Оля, ти як завжди бомба

Оля молодець

Красуня

Крута

Шикарно

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова поділилася пікантними історіями з життя.