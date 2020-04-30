Це взагалі законно? Смілива Оля Полякова оголила груди і засвітила ідеальний прес

Співачка вирішила оригінально замотивувати шанувальників
Оля Полякова на карантині не розслабляється – вона щодня займається спортом і транслює тренування в прямому ефірі, щоб кожен бажаючий міг долучитися і зробити комплекс вправ з зіркою та її тренером. Але це не заважає їй смачно готувати і ситно харчуватися різноманітно. Часто компанію "Суперблондинці" під час тренувань складає її старша дочка Маша. Звичайно ж, зусилля зірки не проходять дарма, і вона може похвалитися точеними формами. Так Оля і зробила, причому вельми пікантно, викликавши суспільний резонанс.
"Королева ночі" розмістила гаряче фото з ванної кімнати. На селфі в дзеркальному відображенні можна детально розглянути тіло зірки. Вона підкатала шорти так, щоб у кадр потрапив сталевий прес і пружні стегна, а також підняла майку, частково оголивши груди.
"Ось так за допомогою млинців, піц, пасок, і щоденних тренувань, можна виглядати! Давайте зі мною!" - запропонувала Оля в підписі до жспекотного і мотивувальній кадру.
За годину відверте фото набрало близько 60 000 переглядів і більше 1 000 коментарів. Не тільки шанувальники співачки, але і її зіркові друзі прийшли в неприхований захват від форм "Королеви ночі".
"Ненавиджу", - жартома написала їй Маша Єфросиніна, натякнувши на завидні стрункі форми. "Оля! Ти -Богиня!" - залишила коментар дизайнер Катя Сільченко. "Знущаєшся" - констатувала Анастасія Кумейко, діджей і екс-учасниця гурту Nikita.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Оля Полякова поділилася пікантними історіями з життя.