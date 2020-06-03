Очей не відвести: топ-7 спокусливих образів Насті Каменських з відвертим декольте

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка не може не привертати увагу

Настя Каменських – одна з найкрасивіших українських співачок – знає, як привернути увагу до своєї яскравої зовнішності. Так, артистка обожнює ефектні вбрання у повсякденному житті і на сцені. Зірка, яка вже довела свою фігуру до досконалості, вважає своїм обов'язком демонструвати її світу. Але особливо спекотними і спекотними виходять образи, де вона робить акцент на своїй розкішних грудях. Ми зібрали найбільш спокусливі виходи 33-річної красуні, які доводять: Каменських не може залишити байдужим нікого.

Настя обожнює відверті образи (фото: instagram.com/kamenskux)

До речі, в інтерв'ю Настя зізнається, що зберігати ідеальну форму їй допомагає режим. Так, навіть на гастролях і в поїздках співачка не забуває про правильне і збалансоване харчування і спорт. «Я намагаюся тримати режим при будь-яких умовах. Навіть якщо день розписаний похвилинно, я знайду час на корисний перекус і двохвилинну планку. Починаю день зі склянки води натщесерце, протягом дня також п'ю багато води. Харчуюся близько 5 разів на день за розкладом: три основних прийоми і два перекуси. Іноді доводиться прямо в машині, щоб не випадати з ритму, не затримувати зйомки або зустрічі. Я намагаюся бути Wonderwoman і хочу встигнути все!», – зізнається співачка.

Настя для глянцю (фото: instagram.com/kamenskux)

А ось у відпустці вона дозволяє собі відпочити і насолодитися улюбленими стравами. За словами дівчини, під час відпочинку вона балує себе всякими смаколиками, а по приїзді в Київ повертається до звичного режиму. «Бувають також винятки, коли я влаштовую собі cheat meal. Важливо зберігати баланс у всьому: харчуванні, спорті, роботі. Якщо непомітно перейти межу, то все це може перетворитися в одержимість, швидко набридне, і ви зірветеся. Потрібно вміти насолоджуватися життям, розслаблятися і дозволяти собі видихнути», – зізнається зірка.

Зірка часто підкреслює декольте (фото: instagram.com/kamenskux)

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Автор: Lite