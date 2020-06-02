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Цінувати кожен момент: сонячна Настя Каменських зарядила позитивом на літньому фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.06.2020 - 10:29
Цінувати кожен момент: сонячна Настя Каменських зарядила позитивом на літньому фото
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка зізналася шанувальникам в любові і подякувала за підтримку

Настя Каменських завжди намагається зберігати хороший настрій, а заодно і шанувальників мотивувати і заряджати позитивом. Незважаючи на те, що погода поки що не дуже літня, співачка радіє приходу літа і впевнена, що скоро в наше життя повернуться багато приємних речей, яких так не вистачає на карантині.

Артистка поділилася в Instagram сонячним літнім знімком, на якому зображена у дворі в білому в'язаному светрі. Настя позувала майже без макіяжу і з розпущеним волоссям, а на її губах грає промениста усмішка. Зірка закликала фанатів цінувати кожен момент свого життя, а також подякувала їм за підтримку і зізналася в любові.

Цінувати кожен момент: сонячна Настя Каменських зарядила позитивом на літньому фото

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"ЛІТО! Вірю, що попереду у нас новий світлий етап і ми повернемося до тих звичних речей (і не речей), які цієї весни стали цінувати ще більше. Я завжди намагаюся жити так, щоб цінувати кожен момент, кожну подію в моєму житті. Давайте кожен день будемо самі створювати події, які будуть зігрівати нас, надихати і наповнювати наше життя.

А ще, вчора я отримала перемогу в двох номінаціях «Золотої Жар-Птиці 2020» - Народний Хіт і Співачка Року. Я така щаслива!!! Спасибі @m2ukraine і всім вам, хто слухає і підтримує! Ви мої головні мотиватори і натхненники! Обіцяю і надалі радувати вас класними піснями! Люблю!" - поділилася Каменських.

Фолловери захоплюються квітучою красою артистки і дякують за її мотивацію в коментарях.

  • Ви супер
  • Вітаю ,від усієї душі сонячна дівчинка ,бажаю бути завжди коханою і щасливою.Ти дуже позитивний ,гарний і щирий чоловік.
  • Яка гарна
  • Яка сонячна дівчинка
  • молодець
  • Ураа!! Літо прийшло!
  • Красуня
  • Яка гарна
  • Ми любимо тебе, Настя
  • Спасибі вам за мотивацію
  • Чарівна
  • Вітаю Вас! Ми Вас дуже любимо!
  • Вітаю вас з Перемогою! І яскравого і теплого вам літа!!!
  • Дуже правильно сказано, ви заслужили ці нагороди, ви дуже класна

Цінувати кожен момент: сонячна Настя Каменських зарядила позитивом на літньому фотоЦінувати кожен момент: сонячна Настя Каменських зарядила позитивом на літньому фото

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Настя Каменських в рожевій майці похвалилася схудлою фігурою.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Настя Каменськихпевец
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