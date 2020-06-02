Цінувати кожен момент: сонячна Настя Каменських зарядила позитивом на літньому фото

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка зізналася шанувальникам в любові і подякувала за підтримку

Настя Каменських завжди намагається зберігати хороший настрій, а заодно і шанувальників мотивувати і заряджати позитивом. Незважаючи на те, що погода поки що не дуже літня, співачка радіє приходу літа і впевнена, що скоро в наше життя повернуться багато приємних речей, яких так не вистачає на карантині.

Артистка поділилася в Instagram сонячним літнім знімком, на якому зображена у дворі в білому в'язаному светрі. Настя позувала майже без макіяжу і з розпущеним волоссям, а на її губах грає промениста усмішка. Зірка закликала фанатів цінувати кожен момент свого життя, а також подякувала їм за підтримку і зізналася в любові.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"ЛІТО! Вірю, що попереду у нас новий світлий етап і ми повернемося до тих звичних речей (і не речей), які цієї весни стали цінувати ще більше. Я завжди намагаюся жити так, щоб цінувати кожен момент, кожну подію в моєму житті. Давайте кожен день будемо самі створювати події, які будуть зігрівати нас, надихати і наповнювати наше життя.

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А ще, вчора я отримала перемогу в двох номінаціях «Золотої Жар-Птиці 2020» - Народний Хіт і Співачка Року. Я така щаслива!!! Спасибі @m2ukraine і всім вам, хто слухає і підтримує! Ви мої головні мотиватори і натхненники! Обіцяю і надалі радувати вас класними піснями! Люблю!" - поділилася Каменських.

Фолловери захоплюються квітучою красою артистки і дякують за її мотивацію в коментарях.

Ви супер

Вітаю ,від усієї душі сонячна дівчинка ,бажаю бути завжди коханою і щасливою.Ти дуже позитивний ,гарний і щирий чоловік.

Яка гарна

Яка сонячна дівчинка

молодець

Ураа!! Літо прийшло!

Красуня

Яка гарна

Ми любимо тебе, Настя

Спасибі вам за мотивацію

Чарівна

Вітаю Вас! Ми Вас дуже любимо!

Вітаю вас з Перемогою! І яскравого і теплого вам літа!!!

Дуже правильно сказано, ви заслужили ці нагороди, ви дуже класна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Настя Каменських в рожевій майці похвалилася схудлою фігурою.

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Автор: Марина Настевіч