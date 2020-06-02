Цінувати кожен момент: сонячна Настя Каменських зарядила позитивом на літньому фото

Співачка зізналася шанувальникам в любові і подякувала за підтримку
Настя Каменських завжди намагається зберігати хороший настрій, а заодно і шанувальників мотивувати і заряджати позитивом. Незважаючи на те, що погода поки що не дуже літня, співачка радіє приходу літа і впевнена, що скоро в наше життя повернуться багато приємних речей, яких так не вистачає на карантині.
Артистка поділилася в Instagram сонячним літнім знімком, на якому зображена у дворі в білому в'язаному светрі. Настя позувала майже без макіяжу і з розпущеним волоссям, а на її губах грає промениста усмішка. Зірка закликала фанатів цінувати кожен момент свого життя, а також подякувала їм за підтримку і зізналася в любові.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
"ЛІТО! Вірю, що попереду у нас новий світлий етап і ми повернемося до тих звичних речей (і не речей), які цієї весни стали цінувати ще більше. Я завжди намагаюся жити так, щоб цінувати кожен момент, кожну подію в моєму житті. Давайте кожен день будемо самі створювати події, які будуть зігрівати нас, надихати і наповнювати наше життя.
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А ще, вчора я отримала перемогу в двох номінаціях «Золотої Жар-Птиці 2020» - Народний Хіт і Співачка Року. Я така щаслива!!! Спасибі @m2ukraine і всім вам, хто слухає і підтримує! Ви мої головні мотиватори і натхненники! Обіцяю і надалі радувати вас класними піснями! Люблю!" - поділилася Каменських.
Фолловери захоплюються квітучою красою артистки і дякують за її мотивацію в коментарях.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Настя Каменських в рожевій майці похвалилася схудлою фігурою.
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Автор: Марина Настевіч