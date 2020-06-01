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Просто краса: Влад Топалов зворушив фото з підрослим синочком

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.06.2020 - 09:55
Просто краса: Влад Топалов зворушив фото з підрослим синочком
Влад Топалов з сином (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Співак поділився милим сімейним портретом

Влад Топалов із задоволенням ділиться на сторінці в Instagram особистими фото і своїми думками, а також емоціями, а ще там часто з'являються знімки його синочка Майкла. На новому кадрі співак тримає хлопчика на руках, який показав всю гаму емоцій на милому дитячому личку.

Потребное фото батька і сина вийшла дуже кумедним і милим, ніби випадково зробленим. Білявий Майкл помітно підріс, причому його можна розглянути зблизька. Він позує в затишному зеленому світшоті і курточці.

Регіна не раз називала чоловіка зразковим батьком і розповідала, що він не спускає сина з рук і старется його всіляко балувати.

Просто краса: Влад Топалов зворушив фото з підрослим синочком

Влад Топалов з сином (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Примітно, що коментарі до кадру Влад приховав і його шанувальники не змогли залишити запис по під кадром. Зате артист розповів, як провів недільний день – дивився кіно і слухав дощ.

Дружина Влада, Регіна Тодоренко довго була відсутня в соцмережах, а після появи також закидала сторінку милими фото з синочком. Вона показала нові досягнення малюка. Так, на одному з відео ведуча зняла пластику Майкла.

Зіркова мама спостерігає за тим, як синочок тягнеться за іграшкової викруткою і це нагадує їй заняття йогою. "Ось це так!" – підписала тоді вона кадри з хлопчиком.

До речі, сама Регіна не на жарт захопилася садівництвом. Вона вирішила облаштувати сад біля приватного будинку. Процес ведуча зафіксувала на відео. Так, вона почала з висадки помідорів чері, а инструктивал Регіну її дідусь, тому провідна приступила до справи у всеозброєнні. Шанувальники Тодоренко захопилися її різнобічними інтересами і засипали зірку компліментами.

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Автор: Lite

Теги Новини України Влад Топалов
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