Мій геній: Кім Кардашян зворушливо привітала коханого чоловіка з новою обкладинкою

Кім Кардашьян звикла дивувати своїми численними проектами, запусками, стильними виходами і, зрозуміло, зйомками для глянцю. Але не менше, ніж свої досягнення, зірку радують успіхи коханого чоловіка – американського репера і бізнесмена Каньє Уеста. Кілька годин тому Кім представила на особистій сторінці кадри зі зйомок травневого номера відомого чоловічого глянцю GQ.

Каньє Уест знявся для нового номера GQ (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка опублікувала кілька фото чоловіка, де Каньє постав у стильних образах для футуристичної зйомки, і написала коротко: «GQ геній». На сторінці глянцю в мережі Instagram також з'явилося безліч кадрів з даної фотосесії. «Життя – це пісня, яка вже написана, і на це йде все життя». За посиланням у біографії читайте про кампус Yeezy, який Каньє Уест розробляє у Вайомінгу, його наступний альбом, його «змінене его» і його оновлену віру в Бога».

Каньє на обкладинці (фото: instagram.com/gq)

Нагадаємо, нещодавно Каньє Уест почав проводити недільні служби. Разом з церковним хором репер виконує євангельські пісні. Послухати твори збираються близькі друзі знаменитого сімейства. Причому отримати перепустку на захід не так і легко. Потрапити на недільну службу, яка проходить на території будинку Кім і Каньє, можна тільки за запрошенням. А також всі відвідувачі підписують документ про нерозголошення.

Пара подолала кризу (фото: instagram.com/kimkardashian)

За словами джерел, наближених до парі, всі ці зміни в світогляді Каньє нелегко далися Кім. Також парі довелося пережити кризу у зв'язку з появою на світ 4-ї дитини. Подружжя навіть вирушило до сексолога. Але тепер всі ці проблеми позаду.

39-річна зірка мережі і 42-річний виконавець дружно і весело проводять час на карантині у власному будинку, придумуючи дітям різноманітні ігри. Нагадаємо, у пари підростає четверо дітей: старшій Норт виповнилося 6, Сейнту – 4, Чикаго – 2, а Псалму у травні виповниться рік.