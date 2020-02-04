Мінімалізм і дивні скульптури: Кім Кардашян показала, як виглядає їх з Каньє Уестом будинок

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка повела шанувальників у святая святих

Кім Кардашьян останнім часом вся в роботі: зірка представила кілька новинок. Але за бізнес-проектами вона не відмовляє собі в задоволенні постити безліч фото з дітьми. А також свої улюблені селфі і аутфіти.

Кілька годин тому 39-річна знаменитість продемонструвала нове селфі. Незвичайним його роблять два пункти. Макіяж від молодшої сестри – б'юті-магнатки Кайлі Дженнер. Пухкі губи, накладні вії і розгонисті брови – його головні козирі. А також спокусливе вбрання Кім – вона одягла затишний костюм з власної лінії, який підкреслив пишні груди дівчини. Зірка посилає в камеру повітряний поцілунок, явно милуючись в камеру роботою Кайлі.

Кім обожнює селфі (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, на фото Кім позує в домашній обстановці, яку вона продемонструвала журналу Architectural Digest. Будинок Кім і Каньє став головною прикрасою березневого випуску. Зірки розповіли глянцю, чому вирішили оформити своє житло в такому стилі, а також показали всі кімнати, включаючи дитячі.

Березневий випуск журналу (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Кім і Каньє Уест разом з дизайнером перетворили маєток в Каліфорнії в дивовижний потойбічний оазис чистоти і світла. Метаморфоза будинку від приміського маєтку до футуристичного бельгійського монастиря, як безтурботно описує його сам Каньє, – це історія промацування і пристрасті, свідоцтво іконоборчого розуму музиканта, що кидає виклик межам, і безстрашності зірки реальності, визначає дух часу...», – розповідають редактора журналу в підводці до статті.

Кім і Каньє з дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Цей будинок може здаватися студією, але наше бачення його було побудовано навколо нашої сім'ї», – наполягає Каньє Уест з потойбічного оазису, який він і його дружина створили разом з дизайнером Акселем Вервордтом (@axelvervoordt). Хтось може задатися питанням про труднощів виховання чотирьох маленьких дітей у такій незайманій кремовій обстановці, але Кім і Каньє швидко вказують, що будинок надзвичайно сприятливий для дітей. Вище сім'я зображена в кімнаті, присвяченій виключно гігантській, подібній до морської істоти м'якої скульптури, створеної художницею Ізабель Роуэр. На питання, чи є ця кімната ігровою або це просто художня інсталяція, Каньє заперечує: «Все, що ми робимо, це художня інсталяція та ігрова кімната».

Будинок Кім і Каньє (фото: instagram.com/kimkardashian)