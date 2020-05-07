Знову наречена: Настя Каменських в білизняному платті і мереживах надихнула щастям

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських також заінтригувала новим незвичайним кліпом

Настя Каменських продовжує насолоджуватися ритмами минулого дня народження! Нагадаємо, що 4 травня українській співачці виповнилося 33 роки. Свій день народження Настя змушена була зустріти на домашній самоізоляції. Але це анітрохи не засмутило святковий настрій красуні. Головне — увага рідних і близьких. А її Настя отримала сповна. Потап присвятив коханій романтичних вірш, колеги і друзі записали відеопривітання. Настин фан-клуб також в онлайн-режимі привітав улюбленицю. Тим часом сама Каменських не перестає дякувати друзів і шанувальників, публікуючи яскраві фото з свята.

На знімках можна розглянути, що в честь дня народження для Насті підготували яскраву фото-зону, встановлену у дворі заміського будинку. Неонова рожева вивіска, крісло велюрове з різьбленими ніжками, квіти, свічки і безліч милого декору.

Сама ж Настя в деталях показала свій розкішний святковий образ. Красуня сяяла в білому, немов наречена. До речі, нещодавно завершився мотиваційний курс від Насті — "Життя в стилі NK". В рамках якого Настя розповідала, що приділяє особливу увагу колірній гамі. Тоді ж Каменських зазначила, що білий колір символізує щось нове.

“Привіт, мій новий рік! У нас з тобою стільки всього попереду!" — підписала один з постів Каменських.

Для святкування дня народження в домашній обстановці Настя обрала білу шовкову сукню в білизняному стилі. Довершує Образ ніжна напівпрозора ажурна накидка з багатим орнаментом. На ніжках — білі босоніжки з рудими вставками. Окремої уваги також заслуговують прикраси — масивні золоті кільця і браслети, а також підвіска. Густі кучері Настя розплела.

"Знаходити щастя в кожному моменті — ось, що найголовніше в житті", — поділилася надихає думкою Каменських.

А сьогодні, 7 травня, Настя опублікувала нове інтригуюче відео. На ньому виконавиця кружляє в об'ємному сукню з анімалістичним принтом. Схоже, що співачка готує новий кліп, який представить вже 15 травня! І складатися цей кліп буде з архівних фото і відео Насті!

“Готую для вас щось особливе. Нещодавно я переглянула свої фото та відео в телефоні. Так багато незабутніх і щасливих моментів. Вони надихнули мене створити дуже ностальгічний кліп! Я давно мріяла випустити пісню про моїх спогадах і ось час настав! Вийшов такий теплий і ніжний відеоальбом спогадів. Прем'єра вже 15 травня! Сподіваюся, вам сподобається", — інтригує Каменських.

Фото в матеріалі: instagram.com/kamenskux