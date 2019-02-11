"Де кнопка до серця?" галантний Дан Балан змусив червоніти Тіну Кароль

Співак засипав чарівну колегу компліментами

Известный певец Дан Балан продолжает ухаживать и обольщать свою украинскую коллегу Тину Кароль, в симпатии к которой он публично признался Кате Осадчей. Так, во время экватора "слепых" прослушиваний на проекте Голос страны он снова делал певице недвусмысленные знаки внимания.

Звезда обнаружила на своем судейском кресле коробку в цветами и пришла в приятное замешательство.

"А что это такое? Что там случилось? Дан, ты не знаешь, от кого это?" - спросила польщенная Тина, тогда как Балан лишь загадочно улыбнулся, наблюдая за ее реакцией.

"Я когда вижу цветы, я хочу их нюхать все время, - признался артист, пытаясь подойти ближе и уловить аромат парфюма Кароль. – Очень похоже".

Певец решил пояснить, что таким образом он извинился за небольшое непонимание, которое произошло на прошлом эфире, и в знак примирения и восхищения преподнес девушке букет.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/goloskrainy_official)

"Тина обиделась на меня. Я пытался найти какой-то контакт. Где кнопка от сердца Тины? Может быть, эти цветы помогут нам начать все сначала",- с надеждой в голосе поинтересовался Дан.

Потап решил прокомментировать бушующие на шоу страсти со свойственным ему юмором.

"Если высмотрели какой-то сериал о любви, забудьте. У нас тут такие перипетии, страсти. Ну, я вам скажу, что Дан – настоящий романтик", - не сдержал эмоций известный продюсер.

А вот Дмитрий Монатик усомнился в романтической нотке порывов зарубежного коллеги и предположил, что он умный стратег.

"Никакой стратегии. Все от сердца», - парировал ему Дан. "Я уже краснею", – призналась Тина. "Краснею. Любое слово в ее исполнении звучит так волшебно…" - мечтательно отметил Балан.

Напомним, что Дан Балан начал проявлять симпатию к Тине Кароль еще с первых эфиров, пытаясь заслужить ее расположение.

К слову, в четвертом эфире шоу Голос страны-9 появился двойник Тины Кароль. Девушке удалось покорить певицу своеобразным исполнением ее песни "Помню".

Видео: РБК-Украина