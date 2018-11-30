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Фурор Барських: як пройшло унікальне шоу артиста в Києві

Lite » Зірки 30.11.2018 - 19:10
Фурор Барських: як пройшло унікальне шоу артиста в Києві
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Музикант став головним хітмейкером країни і порадував слухачів п'ятьма новими композиціями з найочікуванішого альбому року

29 листопада в Міжнародному виставковому центрі Києва відбулася прем'єра шоу нового формату. Популярний виконавець Макс Барських виступив перед більш ніж 12 тисячами прихильників. Артист викликав справжній фурор на ексклюзивному предпрослушивании нового лонгплея "СІМ". Головне завдання шоу нового формату — встановити контакт з глядачем, розповідають у прес-службі співака.

 

Фото: (прес-служба)

Не тільки для шанувальників, але і для всієї команди співака нове шоу було особливим. В залі відбувалося повне єднання публіки і артиста. У цей вечір відбувалося те, що до цього жоден артист в Україні не робив. Головне завдання полягало в тому, щоб встановити контакт з глядачем, зробити з них певну фокус-групу і отримати фід-бек під час того, коли слухач почує вперший раз композиції, які артист створював протягом року.

Поки глядачі насолоджувалися п'ятьма новими композиціями з альбому, який ще не вийшов, команда Барських вирішувала проблеми з "диверсандами": після того, як співак відкрив концерт головними хітами "Сделай громче" і "Танцевать", почалися проблеми зі звуком. Вибачаючись, артист пішов на бекстейдж, передавши слово Алану Бадоєву, який в жартівливій формі повідомив про проблеми зі звуком, пов'язані з пошкодженням акустичного кабелю. Технічну проблему вдалося оперативно усунути і концерт продовжився.

 

Фото: (прес-служба)

Це були "дві години абсолютної ейфорії і повного єднання артиста з публікою", вважають у команді артиста. І правда, найочікуваніші сингли з нового альбому підспівувалися глядачами так, немов вони знаходилися на всіх репетиціях артиста.

Побачити нове шоу Барських і привітати артиста з прем'єрою прийшла більша половина світського Києва і колеги по сцені: Іван Дорн, Tayanna, група "Агонь", LAYAH, Alekseev, Олег Боднарчук, Міша Романова і Настя Кожевнікова, Анна Сєдокова, Ліза Юрушева, Ліда Арфуш, Артем Климчук, Таня Рубан, Руслан Багінський і багато інших.

 

Фото: (прес-служба)

Як повідомлялося раніше, популярний співак Макс Барських нещодавно представив лімітовану колекцію, присвячену новому альбому "СІМ".

Також ми повідомляли про те, що в новому кліпі "Берега" Макс Барських повертає моду на 80-ті.

Відео: РБК-Україна

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