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Фото зробив Майкл: Регіна Тодоренко поділилася лайфхаками у вихованні сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.05.2020 - 15:58
Фото зробив Майкл: Регіна Тодоренко поділилася лайфхаками у вихованні сина
Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча зізналася, що намагається нічого не забороняти дитині

Регіна Тодоренко вже трохи оговталася після гучного скандалу, викликаного її необережними висловлюваннями на адресу жертв сімейного насильства. З тих пір телеведуча щосили намагається реабілітуватися - вона випустила документальний фільм, покликаний допомогти жертвам домашньої тиранії, і співпрацює з відповідним фондом. Так що в її записі знову з'явилися звичайні "життєві" публікації - приміром, з коханим синочком Михайлом.

Регіна опублікувала ніжний кадр з малюком, зроблений на вулиці. А також показала перше фото авторства самого Майкла, як синочка називають в родині. Креативна дитина взяла телефон мами і сфотографувала її - на знімку артистка лежить на підлозі, підперши голову рукою, і задумливо дивиться на якісь папери, а в іншій руці у неї ручка.

Фото зробив Майкл: Регіна Тодоренко поділилася лайфхаками у вихованні сина

Фото: Регіна Тодоренко очима сина (instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко також вирішила поділитися своїми лайхаками у вихованні сина - наприклад, вона намагається по можливості нічого не забороняти Майклу, в тому числі і гаджети.

"В каруселі фото, яке зробив Майкл. Це його перший знімок. Майкл не схожий на одержимого фаната гаджетів і, можливо, в цьому наша з @vladtopalovofficial заслуга. Ще 9 місяців тому Майкла зацікавив цей апарат в чохлі, він почав тягнутися до нього, кожен раз, коли я пялилась в свій смартфон, намагаючись попрацювати. Я, звичайно, як турботлива мати не дала телефон в руки сина, але у відповідь, як грім, вибухнув рев скривдженої дитини. Я розгубилася і почала вигадувати варіанти, як не зробити дитину залежною від гаджета. Адже саме заборонений плід солодкий. З тих пір я сама пропоную Майклу пограти з телефоном, пояснюючи, як поводитися з цією штуковиною. Інтерес до гаджету залишився, але як тільки син вивчив його, пропала ця одержимість, так само було з розеткою, пультом, планшетом і тд. Тепер малюк знає, які елементарні функції виконує кожен з цих предметів. І коли мені хтось дзвонить, Майкл відразу приносить телефон і каже: «Мама, Алло!», - розповіла ведуча.

Фото зробив Майкл: Регіна Тодоренко поділилася лайфхаками у вихованні сина

Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

Зірка вважає, що у неї правильний підхід - як мінімум, з сина може вийти непоганий фотограф.

"Психологи щосили сурмлять, що гаджети - зло, яке згубно впливає на психіку дитини. А мені здається, зло - це все, що занадто!!! Мене взагалі багато засуджують за те, що для нашого сина немає ніяких заборон, але мій принцип простий - Я ДОЗВОЛЯЮ РОЗКИДАТИ ІГРАШКИ І ДОЗВОЛЯЮ ЇХ ЗБИРАТИ. Не знаю, що з цього вийде, але по фото, здається, непоганий артхаусний фотограф. А ви користуєтеся гаджетами в присутності дітей?" - пише Регіна.

Багато шанувальників погодилися з підходом артистки, а також залишили розчулені відгуки знімку з Майклом.

  • Милашечки
  • Який же він красунчик солоденький
  • Регіна,як мило. Щастя, це коли є найкраще щастя.
  • Регіна, ти найкраща
  • На мене, це розумний підхід...
  • Моя лапулечка
  • Дуже схожі!! Красиві!!
  • Які солодкі. Ре, просто найкраща
  • Молодець
  • Згодна з вами
  • Региночка. Ваш хлопчик прекрасний і чудовий малюк

Фото зробив Майкл: Регіна Тодоренко поділилася лайфхаками у вихованні сина

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Регіна Тодоренко вперше розповіла про проблеми у своїй родині і реакцію Влада Топалова на скандал навколо її імені.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Регіна Тодоренкосын
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