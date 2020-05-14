Залишило відбиток: Регіна Тодоренко зробила зізнання про проблеми в сім'ї і висловилася про чоловіка

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча розповіла про травмуючі ситуації з дитинства

Регіна Тодоренко після скандалу з висловлюваннями про жертв домашнього насильства на час зникла з соцмереж, а потім презентувала документальний фільм. У картині експерт і фахівці розповіли про те, як діяти тим, хто зіткнувся в своєму житті з абьюзом і не може самостійно вирватися з токсичних стосунків з мезогином. Ведуча не давала інтерв'ю і не коментувала журналістам, що відбувається. Схоже, настав час порушити мовчання. У бесіді з виданням "Медуза" Регіна зробила зізнання про сім'ю і розповіла, як її чоловік Влад Топалов відреагував на гучний скандал.

Регіна пояснила, що в дитинстві отримала психологічну травму, адже в її родині були певні проблеми, які накладали відбиток на особистість.

"У моїй родині, як і в багатьох, були свої не найкращі часи, і це на мені як на дитину залишило відбиток. Тому я так болісно сприймаю ці розмови і так емоційно висловилася на цю тему. Згадувати подробиці зараз вже не хочу. Своїми слізливими історіями, викликаючи у людей жалість, я нікому не допоможу. Я можу допомогти своїми діями", - переконана ведуча.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Зірка "Орла і Решки" запевнила, що складні часи залишилися в минулому – всі учасники конфліктів зробили висновки.

"Що було, то було. Зараз, слава Богу, всі в моїй родині живуть в мирі та злагоді. Всі опрацювали свої помилки, все, що накосячили, виправили, і говорити про це не має сенсу. Має сенс — про те, як гідно виходити з таких ситуацій і як вириватися з жахливих обставин, в які потрапляють жінки", - зазначає Регіна.

Тодоренко зізналася, що Топалов гостро відреагував на скандал і подальше публічне засудження і осуд дружини. Співак неодноразово ставав на захист Регіни в соцмережах.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

"Влад — дуже імпульсивний молодий чоловік. І він дуже переживає. Так співпало, що Влада в цей момент пішов з життя дуже близький друг, він болісно переживав це. Це був дуже нервовий і емоційно важкий для нього період, на багато речей він важко реагував. Коротше, все непросто", - зізналася ведуча.

Раніше Регіна Тодоренко розповіла про агресію у стосунках, з якою зіткнулася сама.

Автор: Ольвія Агаркова