Все заради нього: Влад Топалов зворушив неймовірно душевним фото з синочком

Влад Топалов з Регіною Тодоренко і сином (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Співак показав, заради кого він живе і творить

Влад Топалов – дбайливий батько і чоловік, готовий встати на захист коханої дружини Регіни Тодоренко, навіть коли проти неї ополчилася переважна кількість. Це він довів під час скандалу, спровокаванного висловлюваннями ведучої про жертви насильства в сім'ї. Тоді співак не підбирав слів і дав волю емоціям, кинувшись у бій з хейтерами. В той же час Влад – дуже уважний батько. Регіна не раз захоплювалася його трепетним ставленням до сина Майкла. Зайвим доказом цьому стало нове фото на сторінці артиста в Instagram.

Влад позує з синочком на руках. Знімок був зроблений під час сімейного відпочинку. Вони розташувалися на березі, ідеальним фоном став захід сонця біля моря. Влад розчулено дивиться на сміється Майкла, який розмахує маленькими рученятами.

"Все для нього і заради нього", - зворушливо підписав душевне фото з сином на заході співак.

Влад Топалов з сином (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Шанувальники завжди з готовністю і радістю реагують на подібні сімейні знімки на сторінці Влада. Цей раз не став винятком.

Ой, Боже мій, яка краса Влад, який же він великий. Ти найкращий Тато удачі і успіхів. Бажаю тобі всього самого доброго міцного здоров'я і благополуччя в родині. Молодець

Який славненький сладунец

Правильно, так і має говорити справжній люблячий батько

Влад ти прекрасний батько. Дуже класна фотографія

Діти - це наше щастя!

Такий гарненький. Копія мамина

Який же він у вас класний

Яке добре і миле фото. Ви прекрасні!

Гарненький пухляш

Янголятко

Скріншот коментарів

Якось Влад зізнався, що його дещо ображає те, що його підписники бурхливо і з великим інтересом реагують тільки на сімейні кадри на його сторінці, а ось творчі досягнення та музичні замальовки збирають набагато менше лайків та коментарів. Співак розуміє, що більша частина його аудиторії – шанувальники Регіни, яким цікавий їхній сімейний тандем, але йому хотілося б, щоб і його творчість було оцінено по достоїнству.

Нагадаємо, що раніше Регіна Тодоренко вперше розповіла про проблеми у своїй родині і реакції Влада Топалова на скандал навколо її імені.

Автор: Аня Бойчук