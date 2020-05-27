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Фото сделал Майкл: Регина Тодоренко поделилась лайфхаками в воспитании сына

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.05.2020 - 15:58
Фото сделал Майкл: Регина Тодоренко поделилась лайфхаками в воспитании сына
Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая призналась, что старается ничего не запрещать ребенку

Регина Тодоренко уже несколько оправилась после громкого скандала, вызванного ее неосторожными высказываниями в адрес жертв семейного насилия. С тех пор телеведущая изо всех сил старается реабилитироваться - она выпустила документальный фильм, призванный помочь жертвам домашней тирании, и сотрудничает с соответствующим фондом. Так что в ее аккаунте вновь появились обычные "жизненные" публикации - к примеру, с любимым сыночком Михаилом.

Регина опубликовала нежный кадр с малышом, сделанный на улице. А также показала первое фото авторства самого Майкла, как сынишку называют в семье. Креативный ребенок взял телефон мамы и сфотографировал ее - на снимке артистка лежит на полу, подперев голову рукой, и задумчиво смотрит на какие-то бумаги, а в другой руке у нее ручка.

Фото сделал Майкл: Регина Тодоренко поделилась лайфхаками в воспитании сына

Фото: Регина Тодоренко глазами сына (instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко также решила поделиться своими лайхаками в воспитании сына - к примеру, она старается по возможности ничего не запрещать Майклу, в том числе и гаджеты.

"В карусели фото, которое сделал Майкл. Это его первый снимок. Майкл не похож на одержимого фаната гаджетов и, возможно, в этом наша с @vladtopalovofficial заслуга. Ещё месяцев 9 назад Майкла заинтересовал этот аппарат в чехле, он начал тянуться к нему, каждый раз, когда я пялилась в свой смартфон, пытаясь поработать. Я, конечно, как заботливая мать не дала телефон в руки сына, но в ответ, как гром, разразился рёв обиженного ребёнка. Я растерялась и начала выдумывать варианты, как не сделать ребёнка зависимым от гаджета. Ведь именно запретный плод сладок. С тех пор я сама предлагаю Майклу поиграть с телефоном, объясняя, как обращаться с этой штуковиной. Интерес к гаджету остался, но как только сын изучил его, пропала эта одержимость, так же было с розеткой, пультом, планшетом и тд. Теперь малыш знает, какие элементарные функции выполняет каждый из этих предметов. И когда мне кто-то звонит, Майкл сразу приносит телефон и говорит: «Мама, Алло!», - рассказала ведущая.

Фото сделал Майкл: Регина Тодоренко поделилась лайфхаками в воспитании сына

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Звезда считает, что у нее правильный подход - как минимум, из сына может выйти неплохой фотограф.

"Психологи вовсю трубят, что гаджеты - зло которое пагубно влияет на неокрепшую психику ребёнка. А мне кажется, зло - это все, что чересчур!!! Меня вообще многие осуждают за то, что для нашего сына нет никаких запретов, но мой принцип прост - Я РАЗРЕШАЮ РАЗБРАСЫВАТЬ ИГРУШКИ И РАЗРЕШАЮ ИХ СОБИРАТЬ. Не знаю, что из этого выйдет, но по фото, кажется, неплохой артхаусный фотограф. А вы пользуетесь гаджетами в присутствии детей?" - пишет Регина.

Многие поклонники согласились с подходом артистки, а также оставили умиленные отзывы снимку с Майклом.

  • Милашечки
  • Какой же он красавчик сладенький
  • Регина,как мило. Счастья, это когда есть самое лучшее счастья.
  • Регина, ты лучшая
  • По мне, это разумный подход...
  • Моя лапулечка
  • Очень похожи!! Красивые!!
  • Какие сладкие. Ре, просто лучшая
  • Молодец
  • Согласна с вами
  • Региночка. Ваш мальчик прекрасный и замечательные малыш

Фото сделал Майкл: Регина Тодоренко поделилась лайфхаками в воспитании сына

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Регина Тодоренко впервые рассказала о проблемах в своей семье и реакции Влада Топалова на скандал вокруг ее имени.

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Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины Регина Тодоренкосын
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