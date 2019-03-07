Завжди у формі: Дженніфер Лопес продемонструвала залізний прес

Співачка представила нову лінію спортивного одягу

Один из главных вопросов, которые волнуют поклонников Дженнифер Лопес, которая ранее заворажила новым ярким образом, – как певице удается выглядеть столь молодо и роскошно в свои 49 лет. Впрочем, она не скрывает, что идеальной коже обязана правильному питанию (звезда исключила из рациона кофе и сложные для пищеварения продукты), а также косметологическим процедурам и качественному продолжительному отдыху.

А поддерживать свое тело в спортивной форме помогают регулярные физические нагрузки, включая концерты, походы в спортзал и танцы. К тому же она регулярно устраивает со своим возлюбленным – 43-летним спортсменом и миллионером Алексом Родригесом – своеобразные челленджи, на какой-то период отказываясь от сахара и углеводов. Что ж, нужно признать, все это работает: Дженнифер словно молодеет год за годом.

Спортивная Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Не удивительно, что линию спортивной одежды, которую Дженнифер разработала для Niyama Sol, доверили рекламировать именно ей.

"Наша муза и икона в одном из спортивных нарядов, разработанных ею", – подписал бренд фото Дженнифер, перепостив себе на страницу снимок, которым она поделилась в своем Instagram.

На снимке певица полулежит в кресле, демонстрируя легинсы с ее изображением, короткий топ и, безусловно, идеальную физическую форму и железный пресс. Поклонники тут же засыпали ее комментариями: "Сексуально", "Невероятно красиво", "Хочу тело, как у Джей Ло. Как же она меня вдохновляет!", "Мои любимые легинсы для йоги навсегда", "Огонь", "Какая красивая женщина!"…

Сама Дженнифер была немногословна, отметив, что на ней новинка для Niyama Sol, и отправив всех желающих на сайт смотреть полную коллекцию.

Спортивная Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

К слову, Дженнифер обожает завораживать фолловеров своими роскошными выходами, не упуская ни одного светского события. Так, недавно она блистала на красной ковровой дорожке Оскара в серебристом платье от Tom Ford, а позже – на вечеринке Vanity Fair в платье-бабочке от Zuhair Murad. И конечно, она регулярно выбирает блистательные во всех смыслах луки для танцевального телешоу World of Dance, в котором она выступает продюсером и судьей.

Напомним, ранее 49-летняя Дженнифер Лопес на вечеринке Оскар 2019 затмила красотой.

Также Лопес показала трогательные семейные фото с возлюбленным Алекс Родригес.