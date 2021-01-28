ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Філіп Кіркоров знову зібрався на Євробачення: представляти буде не Росію

Четвер 28 січня 2021 11:59
Філіп Кіркоров знову зібрався на Євробачення: представляти буде не Росію
Філіп Кіркоров (Фото: instagram.com/fkirkorov)
Автор: Анна Шиканова

Російський артист Філіп Кіркоров вирішив знову підкорити "Євробачення". Він відправиться у 2021 році на конкурс зі співачкою Наталкою Гордієнко.

Як розповів Кіркоров на своїй сторінці в Instagram, у 2021 році він представить на міжнародному конкурсі Євробачення не Росію, а Молдову.

"Так! Тепер це офіційно! Ми їдемо підкорювати "Євробачення – 2021" разом з Наталкою Гордієнко від Молдови. Я впевнений, ми вас здивуємо. Починаємо зворотний відлік", - повідомила російська попзірка.

Варто відзначити, що це не перша спроба Філіпа Кіркорова виграти міжнародний конкурс Євробачення. У 1995 році він представляв на конкурсі Росію, але не потрапив навіть до першої десятки та зайняв 17-е місце.

Також він брав участь в конкурсі в якості наставника різних виконавців. Зокрема, він був наставником Дмитра Колдуна, який у 2007 році представляв Білорусь і посів шосте місце. У 2008 році Кіркоров допомагав Ані Лорак, а у 2016 році його наставництво допомогло Сергію Лазарєву зайняти друге місце.

"Я дав собі слово, що візьму це "Євробачення" змором. Був у кроці від перемоги. Це було з Ані Лорак, з Сергієм Лазарєвим. Друге місце. Я знаю, що я його виграю", - розповів Філіп Кіркоров в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кіркоров використовував Ротару для примирення українців і росіян.

А також розповідали про те, що з'явилася нова інформація про конкурс Євробачення 2021 від організаторів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Новини шоу-бізнесу Філіп КіркоровЄвробачення

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся