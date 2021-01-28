Філіп Кіркоров знову зібрався на Євробачення: представляти буде не Росію

Філіп Кіркоров (Фото: instagram.com/fkirkorov)

Російський артист Філіп Кіркоров вирішив знову підкорити "Євробачення". Він відправиться у 2021 році на конкурс зі співачкою Наталкою Гордієнко.

Як розповів Кіркоров на своїй сторінці в Instagram, у 2021 році він представить на міжнародному конкурсі Євробачення не Росію, а Молдову.

"Так! Тепер це офіційно! Ми їдемо підкорювати "Євробачення – 2021" разом з Наталкою Гордієнко від Молдови. Я впевнений, ми вас здивуємо. Починаємо зворотний відлік", - повідомила російська попзірка.

Варто відзначити, що це не перша спроба Філіпа Кіркорова виграти міжнародний конкурс Євробачення. У 1995 році він представляв на конкурсі Росію, але не потрапив навіть до першої десятки та зайняв 17-е місце.

Також він брав участь в конкурсі в якості наставника різних виконавців. Зокрема, він був наставником Дмитра Колдуна, який у 2007 році представляв Білорусь і посів шосте місце. У 2008 році Кіркоров допомагав Ані Лорак, а у 2016 році його наставництво допомогло Сергію Лазарєву зайняти друге місце.

"Я дав собі слово, що візьму це "Євробачення" змором. Був у кроці від перемоги. Це було з Ані Лорак, з Сергієм Лазарєвим. Друге місце. Я знаю, що я його виграю", - розповів Філіп Кіркоров в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кіркоров використовував Ротару для примирення українців і росіян.

А також розповідали про те, що з'явилася нова інформація про конкурс Євробачення 2021 від організаторів.