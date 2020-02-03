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Філантроп і мільйонер: Леді Гага показала таємничого бойфренда — що про нього відомо

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.02.2020 - 16:17
Філантроп і мільйонер: Леді Гага показала таємничого бойфренда — що про нього відомо
Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Гага вперше вийшла в світ офіційно з новим коханим

Поки в мережі все ще обговорюють розставання Ірини Шейк і Бредлі Купера, Леді Гага налагоджує особисте життя. Нагадаємо, що у свій час саме епатажну співачку звинуватили у руйнуванні сім'ї моделі і актора. Нібито під час зйомок фільму "Зірка народилася" (2018 рік) між Купером і Гагою спалахнув нетривалий роман. Однак Шейк так і не змогла пробачити коханому його “швидкоплинну слабкість". При цьому ніхто з цього "любовного трикутника" як не підтвердив, так і не спростував ці чутки.

Як би там не було, в кінці 2019 році Шейк і Купер розлучилися. Так і не закріпивши свої відносини офіційним шлюбом. І поки таблоїди "перехоплювали" кожен крок Ірини або Бредлі, з їх поля зору на час "зникла" Леді Гага. На початку нового року папараці вдалося підловити Гагу в компанії молодого невідомого чоловіка. Тоді пара цілувалася на публіці. На жаль, знімки поганої якості. Через що не всі шанувальники співачки повірили, що на фото зображена саме вона. Днями скандальна співачка розвіяла чутки.

Так, на Суперкубку-2020, де виступили Шакіра і Дженніфер Лопес, Леді Гага з'явилася перед фотографами під руку зі своїм новим бойфрендом. У мережі з'явилися фото, на яких співачка і її новий кавалер заходять на територію стадіону.

Філантроп і мільйонер: Леді Гага показала таємничого бойфренда — що про нього відомо

Філантроп і мільйонер: Леді Гага показала таємничого бойфренда — що про нього відомо

Майкл Поланскі і Леді Гага (скріншоти: instagram.com/gagasway)

Журналісти блискавично дізналися, що новий коханий Гаги - Майл Поланскі.

Поланскі виявився завидним нареченим. Він філантроп і мільйонер, випускник Гарварду і генеральний директор Parker Group. Компанія розташована в Сан-Франциско займається благодійними та діловими ініціативами. Майкл також очолює Інститут імунотерапії раку. До речі, Поланскі вчився в Гарварді на факультеті прикладної математики та інформатики і є прекрасним аналітиком.

Як вдалося з'ясувати інсайдерам, парочка познайомилася в грудні минулого року, і між ними одразу пробігла іскра. Відносини Леді Гаги і Майкла Поланскі розвиваються настільки стрімко, що співачка вже встигла познайомити нового коханого зі своєю матір'ю Синтією.

Мільйонер супроводжував кохану в Майамі. Їх помітили разом на балконі в номері готелю. Подейкують, оскароносна Гага і її обранець вже кілька тижнів живуть разом. Тепер чекаємо їх спільного виходу на червону доріжку!

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк в жакеті на голе тіло полонила чином спокусливою скромниці.

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