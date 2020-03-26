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Немов сестри: 38-річна Алессандра Амбросіо захопила молодістю на відео з донькою

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.03.2020 - 17:28
Немов сестри: 38-річна Алессандра Амбросіо захопила молодістю на відео з донькою
Алессанда Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Зірка записала танець з Анею Луїзою

Алессандра Амбросіо любить робити пости в своєму мікроблозі. А під час карантину, як і багато інших знаменитостей, стала ще більш активною. Вона регулярно викладає в мережу гарячі фото в купальниках, рекламуючи власний бренд. Причому підписи до фото вона намагається зробити максимально позитивними, закликаючи людей залишатися на добрій хвилі і підтримувати один одного.

Модель і її дочка виконують танець (відео: instagram.com/alessandraambrosio)

А кілька годин тому 38-річна супермодель опублікувала відео, де постала разом зі своєю донькою-підлітком. У ролику вони разом виконують танець для мережі TikTok. Мета якого – надихнути людей на те, щоб вони залишалися позитивними і думали про свою безпеку. Алессандра і 11-річна Аня Луїза танцюють кумеднийі спокусливий танець, одягнені в однакові вбрання. Образ як мами, так і дочки склали світшоти з принтом тай-дай, а також ультракороткі шорти. Обидві красуні неймовірно схожі: стрункі, загорілі, чорняві, вони виглядають, немов сестри. «Настав час, коли моя дочка вчить мене, що робити», – написала Амбросіо.

Немов сестри: 38-річна Алессандра Амбросіо захопила молодістю на відео з донькоюАлессандра з донькою (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Шанувальники ж також не змогли не відзначити, як дівчинка виросла, і яка чарівна сама Алессандра. Фолловери не можуть стримати емоцій: «Як вона виросла», «Це відмінний час, щоб провести його з сім'єю», «Мої улюблені малі», «Красуні», «Це любов», «Я хочу таку ж маму»...

Нагадаємо, Аня Луїза – дуже активна дівчинка, яка часто подорожує з Алессандрою і відвідує світські і модні заходи. Завдяки яскравій зовнішності і схожості зі своєю знаменитою мамою вона цілком може зробити кар'єру в модельній індустрії. Так само вважають і численні фоловери Алессандри. Скоріше за все, сама модель тільки рада допомогти дитині на цьому шляху.

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